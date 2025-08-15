Stuttgart kämpft gegen Bayern München – DFB trifft wichtige Entscheidung

Sie sorgen derzeit abseits des Platzes für großes Aufsehen – und werden es am Samstag (16. August) auch wieder auf dem Rasen tun. Der VfB Stuttgart trifft im Supercup-Finale auf den FC Bayern München. Wer holt den ersten Titel der Saison?

Der neutrale Zuschauer darf sich nach den jüngst hitzigen Ereignissen zwischen beiden Klubs wohl auf eine pikante Partie freuen. Die Brisanz zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München ist natürlich auch dem DFB kein Geheimnis. Der Verband hat sich daher dazu entschieden, einen ganz erfahrenen Mann als Schiedsrichter zu entsenden.

Stuttgart – Bayern München: Osmers pfeift

Über 100 Bundesligaspiele hat Harm Osmers als Spielleiter schon auf dem Buckel, hat Champions League und Nations League schon gesehen. Jetzt kommt er erstmals auch im Finale des Supercups zum Einsatz. Das verkündete der Fußballverband vor der Partie.

Seit einigen Jahren findet Supercup-Partie am Wochenende der ersten DFB-Pokalrunde statt. Wenn die Partie um 20.30 Uhr angepfiffen wird, stehen Osmers seine beiden Assistenten Dominik Schaal sowie Christian Gittelmann bei Stuttgart gegen Bayern München zur Seite. Als vierter Offizieller ist Tom Bauer im Einsatz, als VAR fungiert Sascha Stegemann, wie der DFB mitteilte.

Supercup überschattet

Überschattet wird die Partie von der Transferposse um Nick Woltemade. Beide Vereine liegen bei dem Thema über Kreuz. Kurz vor dem Duell der beiden Top-Klubs wurden erneute Verhandlungen um den DFB-Star öffentlich.

Allerdings weigert sich der VfB Stuttgart weiterhin, den Spieler für weniger als 75 Millionen Euro an Bayern München zu verkaufen. Das erzürnte Woltemades Berater so sehr, dass er zu einem öffentlichen Rundumschlag gegen den VfB ausholte (hier mehr dazu erfahren).



Inwiefern der Transferstreit das Finale beeinflusst, wird sich zeigen müssen. Fakt ist, dass Woltemade die Partie noch als VfB-Spieler bestreiten wird. Wie es danach weitergeht, steht noch in den Sternen.