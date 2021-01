Sportstudio (ZDF): Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein überraschte am Samstag mit ihrem Outfit.

Sportstudio (ZDF): Moderatorin überrascht mit kuriosem Outfit – „Muss sie noch in die Bobbahn?“

Das Sportstudio (ZDF) war am Samstag wieder vollgepackt mit jeder Menge Toren aus der Bundesliga und einem deutschen Sportstar aus den USA.

Für Aufsehen im Sportstudio (ZDF) sorgte jedoch zunächst das Outfit von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Ihre Kleidungswahl sorgte bei für amüsierte Kommentare seitens der Zuschauer.

Sportstudio (ZDF): Zuschauer spotten über Kathrin Müller-Hohenstein

Als Müller-Hohenstein am Samstagabend den deutschen NFL-Profi Jakob Johnson von den New England Patriots im ZDF-Sportstudio begrüßte, interessierte sich die Twitter-Gemeinde zunächst gar nicht für den prominenten Gast.

Das ist das Sportstudio im ZDF:

das aktuelle Sportstudio ist eine wöchentliche Sportsendung des ZDF

läuft immer am späten Samstagabend

wurde erstmals am 24. August 1963 ausgestrahlt

von 1999 bis 2005 hieß die Sendung ZDF SPORTstudio

Moderatoren sind u.a. Dunja Hayali, Jochen Breyer, Sven Voss, Kathrin Müller-Hohenstein

Viel mehr sprang den meisten das markante Outfit der Moderatorin ins Auge. Mit knalligem rot und weißen Streifen an der Jogginghose sowie Sportschuhen, sah die Kleidung der 55-Jährigen eher nach Freizeit-, denn nach Arbeitslook aus.

Katrin Müller-Hohenstein im Freizeit-Look. Foto: imago images/Martin Hoffmann

Ein gefundenes Fressen für die Zuschauer, die bei Twitter gleich sämtliche Vermutungen anstellten, wie es wohl zu dieser speziellen Kleiderwahl gekommen sein könnte. Wir haben dir einige der Kommentare zusammengefasst:

„Katrin Müller-Hohenstein heute in spezieller Optik im Sportstudio.“

„Könnt ihr Katrin Müller Hohenstein mal fragen, ob sie mit dem roten Freizeitanzug nach der Sendung auf die Couch springt. So lässt es sich locker arbeiten.“

„Was macht denn die Frau im roten Schlafanzug im Sportstudio?“

„KMH sieht so nach Home Office aus, man hat sich kurz gefragt, wo ihre Bücherwand ist.“

„Muss sie noch in die Bobbahn?“

„Wann war nochmal Jogginghosentag?“

„KMH heute im roten Teufel-Dress.“

Sportstudio: Johnson-Auftritt kommt bei den Fans gut an

Nachdem das Outfit der Moderatorin ausreichend diskutiert war, ging es dann um die Sendung. Während es aus der Bundesliga haufenweise Tore zu begutachten gab, entwickelte sich Jakob Johnson schnell zum heimlichen Star der Sendung.

Sein Auftreten und die Geschichte, die der Football-Profi zu erzählen hatte, kamen bei den Fans ebenso gut an, wie sein Auftreten an der Torwand zum Abschluss. Eigentlich ungeübt mit dem Ball am Fuß versenkte er zwar nur einen Schuss, diesen aber platziert im oberen Eck. (mh)