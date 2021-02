Sportstudio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein gibt diese irre Macke von sich preis

Für gewöhnlich kennt man Katrin Müller-Hohenstein für ihre Auftritte als Moderatorin des Sportstudios (ZDF) am Samstagabend.

Am Dienstag jedoch war die Sportstudio-Moderatorin der Show „The Masked Singer“ zu sehen und zu hören. Dabei verriet sie eine irre Macke von sich selbst.

Sportstudio: Katrin Müller-Hohenstein als erste Kandidatin enttarnt

Der Auftakt zur vierten Staffel „The Masked Singer“ hatte gleich einige Überraschungen parat. Als erstes musste das Schwein seine Maske fallen lassen. Zum Vorschein kam zur Überraschung der Jury und vieler Zuschauer Katrin Müller-Hohenstein.

Ihre Performance zu „Sun is Shining“ von Bob Marley konnte am Ende zwar nicht überzeugen, dennoch zeigte sich die 55-Jährige völlig begeistert von ihrer Erfahrung bei der Pro-7-Show. „Das war so spektakulär. Es hat so Spaß gemacht, es war großartig“, sagte sie.

Nach ihrer Demaskierung deckte Müller-Hohenstein dann auch noch zwei ihrer persönlichen Macken auf, die der Sender als Hinweis auf ihre Identität unter dem Schweine-Kostüm genutzt hatte. „Ich liebe Regen“ und „Ordnung muss sein“ lauteten die Indizien.

Die Moderatorin erklärt: „Ich bin ein sehr konsequenter Jogger, am liebsten bei Nieselwetter“, und „Ich habe so Stahlrohrstühle unter meinem Esszimmer, die müssen immer parallel stehen.“ Wären dieses Geheimnis also auch geklärt.

Sportstudio sorgt für Aufsehen unter den Zuschauern

Nach ihrem Ausflug zu „The Masked Singer“ wird Müller-Hohenstein in Zukunft wieder beim ZDF zu sehen sein. Seit 2006 moderiert sie bereits im Wechsel mit ihren Kollegen das aktuelle Sportstudio.

