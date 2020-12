Sportstudio (ZDF): Weltmeister Mertesacker stellt klar – Joachim Löw „muss das Halbfinale erreichen“

Obwohl die 0:6-Blamage gegen Spanien nun schon mehrere Wochen her ist, bleibt Bundestrainer Joachim Löw ein Thema – auch im Sportstudio (ZDF).

Das Pressegespräch von Oliver Bierhoff hat neue Diskussionen um Joachim Löw ausgelöst. Weltmeister Per Mertesacker stellt sich im ZDF-Sportstudio hinter den Bundestrainer, macht aber auch klar, dass Löw jetzt liefern muss.

Sportstudio (ZDF): Weltmeister Mertesacker stärkt Löw den Rücken

In der Nationalmannschaft arbeitete Per Mertesacker mehrere Jahre zusammen mit Bundestrainer Joachim Löw. Vor der WM 2006 war Löw, damals noch als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann der Halt für die jungen Verteidiger, berichtet Mertesacker. 2014 feierten sie den WM-Titel in Brasilien.

Der Ex-Nationalspieler hat seinen guten Eindruck von Joachim Löw noch nicht verloren und glaubt weiter an seinen früheren Coach. „Ich bin überzeugt, dass er das schaffen kann“, sagte Mertesacker im Sportstudio.

Joachim Löw und Per Mertesacker im Gespräch. Foto: imago images/Sven Simon

Der 36-Jährige erklärt, was Löw fehlt: „Er hat in den letzten Monaten keine Trainingszeit bekommen. Er braucht Zeit mit den Spielern, um das Feuer wieder entfachen zu können“, so Mertesacker. In diesem Jahr habe er nur regenerative Einheiten und Spiele, aber kein vernünftiges Training.

Mertesacker ist sich sicher, dass Joachim Löw mit einem Trainingslager vor der EM 2021 die Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringt.

------------------------------

Mehr Fußball-News:

Mario Götze macht große Ankündigung – „Das war nur ein Schritt in die richtige Richtung“

BVB-Fans wegen DIESER Entscheidung stocksauer – „Erkennt jeder außer Favre“

FC Schalke 04: US-Magazin feiert S04-Arena – doch ein Detail macht die Fans stutzig

------------------------------

Mertesacker: Löw „muss das Halbfinale erreichen“

Aber der frühere Nationalspieler weiß auch ganz genau, was Joachim Löw blüht, wenn es wieder ein Debakel gibt. „Jetzt muss man wieder zum erfolgreichen Weg zurück. Man muss das Halbfinale erreichen, ansonsten wird es schwierig für ihn“, so Mertesacker.

Er forderte, dass man Löw jetzt volles Vertrauen schenke und es keine Nebengeräusche gibt, damit er konzentriert und in Ruhe arbeiten könne.

>>> Sportstudio (ZDF): Schalke-Boss Schneider wehrt sich gegen DIESEN Gedanken

Bis zur EM 2021 bleiben Joachim Löw noch etwas mehr als sechs Monate Zeit. Dort trifft Deutschland in einer Hammer-Gruppe auf Frankreich, Portugal und Ungarn. (fs)