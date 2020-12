Sportstudio (ZDF): Thomas Müller mit eindeutiger Spitze in Richtung Löw – „Blick auf die Tabelle schadet nicht“

Bayern München gewinnt im Topspiel des 13. Spieltages gegen Bayer Leverkusen und grüßt fortan wieder von der Tabellenspitze.

Der erfolgreiche Liga-Jahresabschluss war auch Thema im Sportstudio (ZDF). Bayern-Star Thomas Müller stand dabei Rede und Antwort – und konnte sich am Ende eine Spitze in Richtung Bundestrainer Joachim Löw nicht verkneifen.

Sportstudio (ZDF): Müller wegen Aus in der Nationalmannschaft immer noch angefressen?

Im Spitzenspiel der Bundesliga setzte sich der Rekordmeister dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski gegen Bayer 04 durch und verdrängt die Werkself in der letzten Sekunde des Ligajahres von der Tabellenspitze.

Bayer Leverkusen – Bayern München 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Schick (14.), 1:1 Lewandowski (43.), 1:2 Lewandowski (90.+3)

„Für den Fußball beim FC Bayern gesprochen ist es natürlich eine Wahnsinns-Situation, dass wir das Ding noch gewinnen“, freute sich Lewandowski-Kollege Müller nach Abpfiff am Mikrofon des Sportstudios.

Thomas Müller mit Bayern-Torjäger Lewandowski. Foto: imago images/Poolfoto

Dennoch war er nicht zufrieden mit dem gesamten Verlauf des Spiels. Besonders die Tatsache, dass der Triple-Sieger zum siebten Mal in Folge in Rückstand geriet. Wie man es vom Angreifer gewohnt ist, folgte prompt eine Ansage an die Teamkollegen: „Wir müssen uns in einigen Bereichen deutlich verbessern und da muss sich jeder an die eigene Nase packen und in der kurzen Urlaubszeit nicht zu sehr die Beine hochlegen.“

Zum Abschluss des Interviews lenkte ZDF-Mann Boris Büchler den Fokus dann doch nochmal auf Jogi Löw und Müllers Ausmusterung aus der Nationalmannschaft. „Ich hoffe Sie wissen zu schätzen, dass ich nicht zu Joachim Löw gefragt habe“, wollte Büchler schließen.

Ein gefundenes Fressen für Müller. „Da gibt es ja nicht viel zu fragen, oder?“, hakte der 100-fache Nationalspieler ein, ehe er sich zu einer Spitze gegen den Bundestrainer hinreißen ließ. „Aber ein Blick auf die Tabelle schadet nicht“, erklärte er mit einem süffisanten Grinsen und verließ lachend das Mikrofon.

Müller-Rückkehr immer wieder ein Thema

Müller war wie Jerome Boateng und Mats Hummels 2019 von Löw aussortiert worden. Seitdem hat die Nationalmannschaft mit schwachen Leistungen zu kämpfen. Immer wieder wird eine Rückkehr der drei Leistungsträger gefordert.

Löw selbst weigert sich jedoch, diesen Fehler einzugestehen und beharrt darauf, seinen Weg fortsetzen zu wollen. Offenbar zum Unmut Müllers, der wohl immer noch nicht abgeschlossen hat. Sein Spruch lässt vermuten, dass er Löw empfehlen würde, sich nochmal mit ihm zu beschäftigen. (mh)