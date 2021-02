Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali völlig außer sich – „Ich bin so sauer“

Der Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund hat Fußball-Deutschland erschüttert. Für Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali ist das ein Schlag ins Gesicht.

Als glühende Anhängerin von Borussia Mönchengladbach ist Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali völlig außer sich und teilt das auch mit ihren Fans.

Sportstudio-Moderatorin Dunja Hayali kann es nicht fassen

Marco Rose wechselt zu Borussia Dortmund. Bei den Fans von Borussia Mönchengladbach sorgte diese Nachricht am Montag für eine Welle der Empörung.

In ihrer Instagram-Story postete Dunja Hayali kurz nach der Bekanntgabe ein Bild von der Meldung: „Rose wechselt zum BVB“ und schrieb dazu nur: „Ich habe keine Rose für dich, aber Enttäuschung und schlechte Laune.“

Das ist Dunja Hayali

Geboren am 6. Juni 1874 in Datteln

Sie ist eine deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Seit 2007 moderiert sie das ZDF-Morgenmagazin

Seit 2018 ist Teil des Moderatoren-Teams des ZDF-Sportstudios

Hayali ist bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach

Danach folgte ein Video, in dem sie ihrer Verzweiflung freien Lauf ließ. Hayali hält sich die Hände vor ihr Gesicht und sagt dann: „Ich bin so sauer, ich bin so sauer, ich bin so sauer, ich bin so enttäuscht, ich muss atmen, ich muss schreien, ich muss nochmal joggen gehen, ich brauche einen Boxsack – wieso? Was will man denn da verdammt nochmal?“

Hayali spricht Gladbach-Fans aus der Seele

Damit spricht sie den Fans von Borussia Mönchengladbach wohl aus der Seele. So wie Dunja Hayali werden sich zum aktuellen Zeitpunkt wohl alle Anhänger der Fohlenelf fühlen: Wütend, verzweifelt, sauer – alles auf einmal.

Auf eine Verlinkung von Marie von den Benken, die „Sorry, Dunja“ schrieb, reagierte Hayali erneut traurig. „Ich finde das alles einfach richtig daneben“, antwortete sie. Dazu setzte sie einen Geldaugen-Smiley – Rose wird unterstellt, dass er wegen des Geldes zu Dortmund gewechselt sei. (fs)