Sportschau (ARD) muss herbe Niederlage einstecken – DAMIT war nicht zu rechnen

Halbfinale im DFB-Pokal, Free-TV, Verlängerungs-Drama – mit diesem Szenario dürfte die Sportschau (ARD) am Freitag viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt haben, könnte man meinen. Doch die Zahlen dürften für Ernüchterung gesorgt haben.

5,49 Millionen Fußballfans schauten sich Werder Bremen gegen RB Leipzig (1:2 n.V.) in der Sportschau (ARD) an. Das Erste dürfte sich deutlich mehr ausgerechnet haben. Und: Gegen gleich zwei Konkurrenten zog der Pokalabend den Kürzeren.

Sportschau (ARD): Pokal-Übertragung verliert gegen „Let’s Dance“ und „Der Alte“

Sowohl in der Gesamtreichweite als auch in der jungen Zielgruppe steckte die ARD laut Medien-Magazin „DWDL“ mit dem Pokalfight eine Niederlage ein. Ein Fakt, der bei der Sportschau sicher nicht für Jubel gesorgt haben dürfte.

Werder Bremen gegen RB Leipzig war für die Sportschau (ARD) keine Erfolgs-Paarung. Foto: imago images/Picture Point LE

Die Tagessieger: „Let’s Dance“ und „Der Alte“. Mit seinem Krimi lockte das ZDF 6,28 Millionen Menschen vor den Fernseher – deutlich mehr als die Sportschau mit dem Fußball-Highlight.

Die RTL-Tanzshow kam am Freitagabend auf 4,27 Millionen Zuschauer, was in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 18,9 Prozent bedeutet – die ARD kam laut „DWDL“ auf lediglich 18,3 Prozent.

Fast wäre Bremen gegen Leipzig auch noch von „Letzte Spur Berlin“, geschlagen worden, das im ZDF nach dem „Alten“ ausgestrahlt wurde. Die Krimi-Sendung kratzte mit 5,29 Millionen Zuschauern am Wert der Pokal-Übertragung.

Läuft es mit Borussia Dortmund – Holstein Kiel besser für die Sportschau? Foto: imago images/Christian Schroedter

Für den Samstagabend dürfte die Sportschau (ARD) noch einmal größere Quoten-Hoffnungen haben. Mit Borussia Dortmund ist ein Klub mit großer Fan-Schar dran, will gegen Zweitligist Holstein Kiel ins Finale einziehen. In unserem Live-Ticker verpasst du nichts >>

Die ARD-Sportschau konnte mit dem DFB-Pokal am Freitagabend nur mäßig überzeugen. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Sportschau bekommt neue Sendezeit

