Großer Ärger vor Slowakei – Deutschland: Trainer ist außer sich!

Die erste Länderspielpause der frisch gestarteten Saison 2025/26 steht an! Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Spieler für das Auftaktspiel der WM-Qualifikation nominiert. Für Deutschland geht es am Donnerstag (4. September, 20.45 Uhr) gegen die Slowakei.

Und beim DFB-Gegner gibt es aktuell viel Gesprächsstoff. Der Grund: Bei der Slowakei fallen für das Spiel gegen Deutschland etliche Stars aus. Deshalb hat der Trainer seine Ikone zurückgeholt: Peter Pekarik, den viele Bundesliga-Fans noch von seiner Zeit bei Hertha BSC kennen dürften. Er ist trotz seines Alters weiterhin Teil des Nationalteams – und gerade deshalb auch umstritten.

Slowakei – Deutschland: Ein Altstar zurück im Rampenlicht

Pekarik kehrte erst vor Kurzem zu Hertha BSC zurück, wo er nun für die U23 in der Regionalliga spielt. Nach zwölf Jahren und über 230 Pflichtspielen für den Hauptstadtklub war er zunächst in seine Heimat Slowakei gewechselt. Doch die Verbundenheit zur Hertha zog ihn zurück. Pekarik ist für die Fans immer noch eine Identifikationsfigur.

Obwohl Pekarik inzwischen in einer unterklassigen Liga aktiv ist, bleibt er der slowakischen Nationalmannschaft erhalten – und wird im Spiel gegen Deutschland voraussichtlich starten. Trainer Francesco Calzona setzt auf den routinierten Verteidiger, da es an Alternativen fehlt. „Uns fehlen Spieler auf einigen Positionen“, erklärte Calzona auf die kritischen Fragen zur Nominierung des Routiniers.

Gleich vier Stars fallen bei der Slowakei für das Spiel gegen Deutschland wohl aus. Spielmacher Tomas Suslov ist nicht dabei, auch Linksaußen Lukas Haraslin und der Wolfsburger Innenverteidiger Denis Vavro fehlen. Dazu könnte Ivan Schranz in der Offensive ausfallen.

Trainer Calzona hat Ausfälle zu beklagen

Junge Talente wie Samuel Kopasek von MSK Zilina sieht Calzona höchstens als Zukunftsperspektive, nicht als Verstärkung für Donnerstag. Die Diskussion um Pekariks Rolle brachte den Trainer in Rage. „Kann ich ihn gegen Deutschland einsetzen? Oder nennen Sie mir einen Namen, der am Donnerstag spielen könnte“, blaffte er die Reporter an.

Pekarik lässt sich von den Diskussionen jedoch nicht beirren. „Ich schätze unsere Fans sehr, jede einzelne Meinung“, erklärte der Abwehrspieler. Aber er betonte auch, dass ihn der mediale Wirbel kaltlasse. Mit fast 39 Jahren sei er „erfahren genug“, um die Debatte umzugehen – und bereit, gegen Deutschland zu bestehen.

Das WM-Qualifikationsspiel Slowakei – Deutschland wird zeigen, ob Calzonas Entscheidung, Pekarik einzusetzen, die richtige war. Mit seiner Erfahrung zählt der Altstar zu den Hoffnungsträgern der Slowakei, auch wenn viele Zweifel an seiner aktuellen Leistungskraft haben.