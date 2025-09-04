WM-Quali – Slowakei – Deutschland im Live-Ticker: DFB-Debüt steht bevor!

Das DFB-Team ist wieder gefordert! In der ersten Länderspielpause der noch jungen Saison müssen Julian Nagelsmann und sein Team in der WM-Qualifikation ran. Das Spiel Slowakei – Deutschland ist die erste Etappe auf dem Weg zum großen Coup im nächsten.

Noch im Juni war die Stimmung nach dem Halbfinal-Aus im heimischen Nations-League-Turnier am Nullpunkt. Sowohl die Leistungen als auch die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Das muss und soll sich ändern – im besten Fall schon in der Partie Slowakei – Deutschland.

Slowakei – Deutschland im Live-Ticker:

Die Slowakei gegen Deutschland – auf dem Papier scheint es ein klares Ding zu sein. Alles andere als ein souveräner Sieg der DFB-Elf wäre eine große Überraschung. Alle Highlights, alle Tore und alle Infos rund um diese Partie bekommst Du hier in unserem Live-Ticker. Viel Spaß!

Slowakei – Deutschland -:- (-:-)

Tore: /

Aufstellung: /

+++Live-Ticker aktualisieren +++

18.55 Uhr: Ein Einsatz von Paul Nebel würde sich heute übrigens doppelt auszahlen. Kommt der Mainzer gegen die Slowakei zu seinem Debüt, wäre er nicht mehr für die irische Nationalmannschaft spielberechtigt. Hintergrund: Nebels Großmutter kommt aus Irland. Zu einem Einsatz für „The Boys in Green“ wird es jetzt allerdings wohl nicht mehr kommen.

18.30 Uhr: Deutschland ist in Gruppe A der WM-Quali. Die Gegner: Luxemburg, Nordirland und eben die Slowakei. Alles andere als der lockere Gruppensieg wäre also eine dicke Sensation. Schritt eins in Richtung Gruppensieg müssen Nagelsmann und Co. heute in Bratislava gehen.

Dabei wird es auch zu einem besonderen Debüt kommen: Benjamin Hübner wird erstmals als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz sein. Der Ex-Profi hat die Rolle von Sandro Wagner übernommen. Wagner ist mittlerweile Cheftrainer beim FC Augsburg.

17.44 Uhr: Es ist das erste Länderspiel seit der bitteren Enttäuschung in der Nations League. Man wollte das heimische Turnier gewinnen und so weitere Euphorie für die WM 2026 entfachen. Doch das ging nach hinten los, im Halbfinale unterlag man Portugal mit 1:2, das Spiel um Platz drei verlor die DFB-Elf gegen Frankreich (0:2).

Weitere News:

Donnerstag, 04. September, 16.55 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum ersten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das Team von Julian Nagelsmann trifft auf die Slowakei. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Bratislava.