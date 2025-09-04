Horror-Auftritt bei WM-Quali Slowakei – Deutschland! DFB-Team blamiert sich in Bratislava

Das DFB-Team war wieder einmal gefordert. In der ersten Länderspielpause der noch jungen Saison mussten Julian Nagelsmann und sein Team in der WM-Qualifikation ran. Das Spiel Slowakei – Deutschland war die erste Etappe auf dem Weg zum großen Coup im nächsten WM-Jahr.

Noch im Juni war die Stimmung nach dem Halbfinal-Aus im heimischen Nations-League-Turnier am Nullpunkt. Sowohl die Leistungen als auch die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Das sollte sich nun ändern – im besten Fall schon in der Partie Slowakei – Deutschland.

Slowakei – Deutschland im Live-Ticker:

Doch dieser Plan ging mächtig nach hinten los. Die deutsche Mannschaft blamierte sich bis auf die Knochen und verlor das erste WM-Quali-Spiel gegen die Slowakei verdient mit 0:2. Alle Highlights, alle Tore und alle Infos rund um diese Partie bekommst Du noch einmal hier in unserem Live-Ticker.

Slowakei – Deutschland: 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (Hancko, 42.), 2:0 (Strelec, 55.)

Aufstellung Slowakei: Dubravka – Hancko, Satka, Skriniar, Gyömber – Lobotka, Bero, Duda – Sauer (83. Tupta), Duris (66. Rigo), Strelec (83. Bozenik)

Aufstellung Deutschland: Baumann – Mittelstädt, Tah, Rüdiger, Collins (45. Raum) – Stiller (60. Amiri), Kimmich – Wirtz, Goretzka, Gnabry (66. Adeyemi) – Woltemade

+++Live-Ticker aktualisieren +++

22.44 Uhr: Damit endet dieser Live-Ticker zum WM-Quali-Spiel Slowakei – Deutschland. Wir bedanken uns für ihr Interesse und wünschen ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis dahin!

22.43 Uhr: Die nächste Chance zur Wiedergutmachung hat die deutsche Mannschaft bereits am Sonntag (7. September, 20,45 Uhr). In Köln geht es dann gegen Nordirland. Dort muss ein Dreier her!

22.41 Uhr: Da gib es wohl nur wenig zu zu sagen. Das war heute auf ganzer Ebene ein kollektiver Totalausfall des deutschen Teams. Jonathan Tah bezeichnet die Niederlage am ARD-Mikrofon jetzt als „verdient“. Und damit liegt er vollkommen richtig.

22.39 Uhr: Und dann ist die Partie vorbei! Deutschland verliert tatsächlich mit 0:2 gegen die Slowakei und erwischt damit einen schwachen Start in die WM-Quali.

Deutschland blamiert sich in der Slowakei

90+3. Minute: Die beste deutsche Chance kommt von einem Slowaken. Eine Flanke von links wird im slowakischen Strafraum zum Querschläger, den Torwart Dubravka gerade noch so über die Latte lenken kann.

90.Minute: Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit in Bratislava!

83.Minute: Etwas weniger als zehn Minuten sind noch auf der Uhr. Nach Aufholjagd sieht das hier jedoch nicht wirklich aus.

77.Minute: Von einem Anschlusstreffer ist die deutsche Mannschaft hier wirklich meilenweit entfernt. Derzeit deutet absolut gar nichts darauf hin, dass das DFB-Team hier noch einmal zurückkommt.

72.Minute: Die deutsche Mannschaft kommt jetzt immer wieder zu Abschlüssen. Wirklich gefährlich wird es dabei allerdings nicht. So wird das nichts mit der Aufholjagd.

65.Minute: Die DFB-Elf bleibt offensiv harmlos. Kimmich versucht es aussichtsreicher Position per direktem Freistoß, doch der Ball geht klar am rechten Pfosten vorbei. Im Anschluss kommt Karim Adeyemi für Serge Gnabry ins Spiel.

60.Minute: Nagelsmann reagiert und bringt Amiri für Stiller ins Spiel. Es wird jetzt also einen Tick offensiver bei der deutschen Mannschaft.

55.Minute: Da ist das 2:0 für die Slowakei! Strelec kommt am Strafraumrand gegen Rüdiger zum Abschluss und schlenzt den Ball unhaltbar ins lange Eck. Jetzt läuft allerdings auch alles bei den Gastgebern, die Deutschen dagegen wähnen sich hier im falschen Film.

54.Minute: Gute Chance für die Slowakei! Die Gastgeber kombinieren sich gut über das Feld und kommen aus 20 Metern – sogar relativ freistehend – zum Abschluss. Der Ball fliegt allerdings in die Arme von Olli Baumann.

48.Minute: Erste dicke Chance für Deutschland! Goretzka kommt aus kurzer Distanz im Strafraum zum Abschluss, allerdings ist der Winkel am Ende zu spitz. Dubravka ist da.

46.Minute: Weiter gehts mit Halbzeit zwei in Bratislava!

Bezeichnend: Alle deutschen Spieler waren in der Halbzeit mit in der Kabine. Das sieht man beim DFB-Team nicht allzu oft. Der Bundestrainer reagiert und nimmt Nnamdi Collins aus dem Spiel, für ihn kommt David Raum rein.

Und dann ist Pause in Bratislava! Deutschland geht mit einem hochverdienten 0:1-Rückstand in die Pause. Sowohl am offensiven als auch am defensiven Ende des Feldes kriegt die Nagelsmann-Elf hier wenig zusammen. In der Kabine wird es jetzt jede Menge Klärungsbedarf geben.

Desaströse Halbzeit eins in Bratislava

43.Minute: Das ist ein bislang fast schon desaströser Auftritt der deutschen Mannschaft! Vor allem in der Defensive kriegt die Vierer-Abwehrkette nur wenig auf die Reihe. Debütant Collins macht als Rechtsverteidiger eine bislang schwache Figur. So kann es nicht weitergehen.

42. Minute: Tor für die Slowakei! Das hatte sich in den letzten Minuten angedeutet. Erneut kommen die Gastgeber viel zu einfach durch. Am Ende ist es Abwehrspieler Hancko, der von Rüdiger viel zu frei gelassen wird. Aus gut zehn Metern schiebt der Slowake zum 1:0 ein, Baumann ist machtlos.

41.Minute: Der slowakische Flügelstürmer Leo Sauer macht hier bisher die halbe deutsche Hintermannschaft nass. Jetzt trifft es auch Debütant Collins, der von Sauer einfach stehen gelassen wird.

38.Minute: Nach zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten hat sich das Geschehen auf dem Platz nun etwas beruhigt. Anders sieht das jedoch bei der Gemütslage von Julian Nagelsmann aus. Der Bundestrainer sitzt merklich unzufrieden auf seinem Trainerstuhl.

32.Minute: Gute Chance für Deutschland! Angelo Stiller erobert den Ball im Zentrum stark und leitet auf Wirtz weiter, der sich gegen zwei Slowaken durchsetzt und im Strafraum zum Abschluss kommt. Torhüter Dubravka ist allerdings zur Stelle.

29.Minute: Serge Gnabry sitzt am Spielfeldrand und muss behandelt werden. Der Spieler des FC Bayern München ist allerdings schnell wieder zurück auf dem Rasen.

27.Minute: Wieder wird es gefährlich vorm deutschen Tor! Sauer macht Rüdiger auf der linken Seite komplett frisch, schlägt im Anschluss einen Haken und hat auf einmal freie Schussbahn vor Baumann. Am Ende ist Jonathan Tah in letzter Sekunde zur Stelle und blockt den erneut schwach geschossenen Ball von Sauer. Glück für Deutschland!

26.Minute: Das Spiel ist nach 20 Minuten ohne Chancen also endlich aufgewacht! Die deutsche Mannschaft muss allerdings mächtig aufpassen, die Slowaken kamen schon das ein oder andere mal durch.

25.Minute: Die folgende Ecke wird ebenfalls gefährlich! Rüdiger kommt im Fünfmeterraum relativ frei zum Kopfball, kann die Kugel allerdings nicht aufs Tor bringen. Da war mehr drin!

24.Minute: Jetzt hat auch Deutschland die erste Gelegenheit! Über Umwege kommt der Ball zu Mittelstädt, der denn Ball voll aufs kurze Ecke schießt. Keeper Dubravka ist allerdings zur Stelle und pariert stark zur Ecke.

23.Minute: Und die nächste Chance für die Slowakei! Erneut kommt Sauer viel zu frei durch und steht erneut vor Olli Baumanns Kasten. Der Abschluss ist aber wieder zu unplatziert, Deutschlands Nummer eins ist zur Stelle.

22.Minute: Auch die nachfolgende Ecke wird gefährlich! Baumann hat Glück, dass bei dieser frech getretenen direkten Ecke der kurze Pfosten im Weg steht.

21. Minute: Dicke Chance für Slowakei! Sauer kommt gut fünf Meter vor dem Tor von Olli Baumann zum Abschluss, doch der Hoffenheimer kann den schlecht platzierten Schuss zur Ecke abwehren. Der MUSS drin sein!

13.Minute: Das ist bislang wirklich zähe Kost in Bratislava. Offensiv fällt Deutschland noch nichts ein, wobei die Slowaken das Ganze bisher auch gut weg verteidigen. Es bleibt ein Geduldsspiel.

7.Minute: Deutschland hat in den ersten Minuten viel Ballbesitz, doch wirklich Kapital kann die Mannschaft von Julian Nagelsmann daraus nicht schlagen. Zwei Ecken von Joshua Kimmich bringen nichts ein.

2.Minute: Erste Chance für die Gastgeber! Nach einer Flanke von der linken Seite pennt die deutsche Hintermannschaft komplett und hat Glück, dass die Slowaken den allein stehenden Baumann nicht überwinden können. Der Ball rauscht an zwei Spielern vorbei.

1.Minute: Los gehts in Bratislava!

20.40 Uhr: Die Mannschaften laufen ins Stadion ein, nach den Nationalhymnen geht es dann endlich los!

20.33 Uhr: Am Mikrofon der ARD hat Bundestrainer Nagelsmann gerade bekannt gegeben, dass Niclas Füllkrug gegen die Slowakei und auch Nordirland nicht zur Verfügung stehen wird. Den Stürmer plagt eine Wadenverletzung. Für ihn wird morgen Maximilian Beier nachreisen.

20.08 Uhr: Wo du die Partie Slowakei – Deutschland live verfolgen kannst, siehst du hier.

19.47 Uhr: Nnamdi Collins darf nach seiner ersten Nominierung für die A-Nationalmannschaft direkt von Anfang an ran. Der Frankfurter wird auf der Position des Rechtsverteidigers beginnen. Besonders für einen Klub ist das ganz schön bitter. Mehr dazu liest du hier.

18.55 Uhr: Ein Einsatz von Paul Nebel würde sich heute übrigens doppelt auszahlen. Kommt der Mainzer gegen die Slowakei zu seinem Debüt, wäre er nicht mehr für die irische Nationalmannschaft spielberechtigt. Hintergrund: Nebels Großmutter kommt aus Irland. Zu einem Einsatz für „The Boys in Green“ wird es jetzt allerdings wohl nicht mehr kommen.

Auch interessant: Großer Ärger vor Slowakei – Deutschland: Trainer ist außer sich!

18.30 Uhr: Deutschland ist in Gruppe A der WM-Quali. Die Gegner: Luxemburg, Nordirland und eben die Slowakei. Alles andere als der lockere Gruppensieg wäre also eine dicke Sensation. Schritt eins in Richtung Gruppensieg müssen Nagelsmann und Co. heute in Bratislava gehen.

Dabei wird es auch zu einem besonderen Debüt kommen: Benjamin Hübner wird erstmals als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz sein. Der Ex-Profi hat die Rolle von Sandro Wagner übernommen. Wagner ist mittlerweile Cheftrainer beim FC Augsburg.

17.44 Uhr: Es ist das erste Länderspiel seit der bitteren Enttäuschung in der Nations League. Man wollte das heimische Turnier gewinnen und so weitere Euphorie für die WM 2026 entfachen. Doch das ging nach hinten los, im Halbfinale unterlag man Portugal mit 1:2, das Spiel um Platz drei verlor die DFB-Elf gegen Frankreich (0:2).

Weitere News:

Donnerstag, 04. September, 16.55 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum ersten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das Team von Julian Nagelsmann trifft auf die Slowakei. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Bratislava.