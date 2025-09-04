Slowakei – Deutschland: Nagelsmann gnadenlos – Höchststrafe für DFB-Debütanten

Für Deutschland stand am Donnerstagabend (4. September) der Start der WM-Qualifikation gegen die Slowakei an. Eigentlich ein Pflichtsieg für das Team von Julian Nagelsmann, das mit großen Ambitionen in die WM 2026 gehen will.

Doch die erste Hälfte gegen die Slowakei zeigte ein ganz anderes Bild. Deutschland erlebte gegen die Slowakei einen echten Horror-Start. Nach den ersten 45 Minuten lag Deutschland glücklich nur 0:1 hinten, und Julian Nagelsmann machte sofort einen Schuldigen aus.

Slowakei – Deutschland: Horror-Debüt für Collins

Nnamdi Collins feierte gegen die Slowakei sein A-Nationalmannschaftsdebüt. Erstmals wurde der Frankfurt-Star vom DFB-Coach nominiert und sofort ging es für ihn in die Startelf. Auch weil Deutschland keinen anderen Rechtsverteidiger im Kader hat, entschied sich Nagelsmann, den 21-Jährigen direkt ins kalte Wasser zu werfen.

Doch das Experiment ist krachend gescheitert. Von Anfang an geriet Collins mächtig unter Druck. Die Slowakei kam immer wieder gefährlich vors Tor – und das auch immer wieder über Collins‘ Seite. Leo Sauer, der linke Flügelspieler der Slowakei, ließ Collins mehrfach alt aussehen. Schließlich leitete dieser auch das 1:0 über seine Abwehrseite ein.

Zweite Chance gegen Nordirland?

Nagelsmann reagierte darauf sofort. Collins durfte in der zweiten Hälfte nicht mehr aufs Feld. Horror-Debüt für den Youngster. Nagelsmann war es auch völlig egal, dass Deutschland gar keinen anderen Rechtsverteidiger im Kader hat. Letztendlich kam David Raum aufs Feld. Maxi Mittelstädt wurde dafür auf die Rechtsverteidigerposition gestellt.

Für den DFB-Debütanten ein herber Rückschlag. Seine Premiere wird er sich anders vorgestellt haben. Alle Blicke richten sich jetzt auf den kommenden Sonntag (7. September), wo Deutschland in Köln auf Nordirland treffen wird. Bekommt Collins dort seine zweite Chance, oder hat Nagelsmann schon genug gesehen?