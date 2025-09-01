Sky: Große Neuigkeiten! Pay-TV-Sender verkündet sie selbst

Sky ist auch in dieser Saison für die Übertragung zahlreicher Bundesliga-Spiele zuständig. So laufen die Einzelspiele der Bundesliga an jedem Samstag bei dem Pay-TV-Sender aus Unterföhring.

Zum Start der neuen Spielzeit hat Sky nun große Neuigkeiten zu verkünden. Der starke Start auf dem Rasen macht sich nun auch in den Zahlen des Pay-TV-Senders bemerkbar.

Sky vermeldet starke Zahlen zum Bundesliga-Auftakt

Das ist mal eine gute Nachricht für Sky. Der Pay-TV-Sender vermeldet gute Zuschauerzahlen zum Start der neuen Bundesliga-Saison. So verfolgten insgesamt 3,49 Millionen Menschen die Live-Übertragungen der Bundesliga-Spiele am Freitag (29. August) und Samstag (30. August) bei Sky Sport.

Auch interessant: Sky jubelt! Bundesliga-Coup trotz Konferenz-Verlust

Diese Zahlen markieren den besten Saisonstart von Sky seit der Spielzeit 2020/21. Die Quoten sind 29 Prozent höher als im Vorjahr und sogar 33 Prozent höher als im Dreijahresdurchschnitt. Die Einzelspiele am Samstagnachmittag sahen sogar 1,079 Millionen Menschen – trotz eines Spiels weniger.

Derby zieht Zuschauer an

Das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli zog ebenfalls zahlreiche Zuschauer an. So verfolgten 1,315 Millionen Zuschauer die Partie auf Sky. Das Top-Spiel am Samstagabend zwischen Augsburg und den Bayern wiederum verfolgten 1,097 Millionen Menschen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Interessant: Auch die Wiederholungen der Partien vom Sonntagnachmittag sorgten für zufriedenstellende Zahlen. Die Sehbeteiligung lag bei 140.000, wobei die On-Demand-Zahlen noch nicht berücksichtigt wurden. Der Pay-TV-Sender kann also auf einen mehr als zufriedenstellenden Start in die neue Bundesliga-Saison zurückblicken.