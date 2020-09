Aktualisiert: am 19.09.2020 um 09:59

Sky: Update kommt zu spät raus – jetzt blicken einige Kunden in die Röhre

Für Unentschlossene hat Sky das Konzept „Sky Ticket“ entwickelt. Statt eines Jahresabos kann man nur für eine kurze begrenzte Zeit Sky freischalten lassen. Doch genau hier gibt es jetzt zum Bundesliga-Start ein Problem.

Smart-TVs oder Spielekonsolen bieten die „Sky Ticket“-App an, um das freigeschaltete Signal auf dem Fernseher streamen zu können. Doch wer zuhause AppleTV HD oder AppleTV 4K benutzt, blickt dabei erstmal in die Röhre.

„Sky Ticket“-App funktioniert auf neuen AppleTV-Geräten nicht

Über die Apple-Geräte lässt sich die „Sky Ticket“-App zwar öffnen, aber will man die Inhalte dann abspielen, verweigert die Software wohl den Dienst. Der Ladevorgang werde abgebrochen und man erhalte die Meldung, dass es Probleme mit der Internetverbindung gebe.

+++ Sky: Neue Funktion zum Saisonstart – DARAUF dürfen sich Fans freuen, doch die Sache hat einen Haken +++

Dem Online-Portal „Macnotes.de“ zufolge ist das aber Unsinn. Der eigentliche Grund für die Problematik sei, dass Sky seine „Ticket“-App für AppleTV noch nicht auf das neue AppleTV-Betriebssystem „tvOS 14“ geupdatet habe – und das, obwohl Apple das System bereits im Juli angekündigt hat.

Der Ärger bei den betroffenen Fußball-Fans dürfte entsprechend groß sein. Die Bundesliga startet am Freitag – und nachdem es Sky in den vergangenen drei Monaten offenbar versäumt hat, seine App dem neuen Betriebssystem anzupassen, ist es eher unwahrscheinlich, dass kurzfristig zum ersten Spieltag das notwendige Update plötzlich bereitsteht.

-------------

Weitere Fußball-News:

FC Bayern München: Schock-Nachricht! ER muss in Quarantäne

Cristiano Ronaldo: Völlig verrückt! So viel kostet der Verlobungsring

FC Schalke 04: Rolle rückwärts beim Bundesliga-Auftakt! Das Spiel in München soll jetzt doch ...

------------

„iOS 14 wird aktuell noch nicht unterstützt. Es wird dahingehend auf jeden Fall noch ein Update geben. Es kann aber noch etwas dauern, da der Release ja voraussichtlich erst im September erfolgt. Ich kann dich hier nur um noch etwas Geduld bitten“, teilte Sky Ende Juni im eigenen Community-Forum mit. Bisher hat sich diesbezüglich aber offenbar noch nichts getan.

Konkurrenz hat keine Probleme mit „tvOS 14“

Besonders bitter für Sky: Konkurrenten im Bereich Fußball-Übertragung – DAZN und Amazon – absolvierten ihre Beta-Testphasen auf tvOS 14 dagegen erfolgreich. Wenn Sky seine AppleTV-Kunden nicht vergraulen möchte, sollten sie das Update schleunigst nachliefern.

+++ Sky und DAZN in der Zwickmühle: Wird die Fan-Rückkehr in die Stadien ein Problem? +++

Denn im jetzigen Zustand können „Sky Ticket“-Kunden die Bundesliga trotz vorhandener App nicht am Fernsehr verfolgen, sondern nur auf ihren Handys oder Laptops.

Bundesliga: Debakel für den FC Schalke

Die Bundesliga ist am Freitagabend mit dem Spiel zwischen Bayern München und dem FC Schalke 04 gestartet. S04 holte sich gleich mal eine 0:8-Klatsche in der Allianz Arena ab. Für die Sky-Kunden geht es am Samstag mit der Konferenz und dem Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB weiter (Hier zum Live-Ticker!).