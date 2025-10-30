Free-TV-Spiele: Sky-Verkündung lässt Fußballfans jubeln

Auch die jungen Fußballstars kommen groß raus! Die FIFA U-17 Weltmeisterschaft 2025 startet in Katar und Sky überträgt live. Für diesen Wettbewerb hat Sky ein exklusives Angebot für alle Fußballfans geschaffen.

Fans können sämtliche Spiele der deutschen Mannschaft auf „Sky Sport News“ erleben – zusätzlich stehen alle Partien über einen frei empfangbaren Stream auf skysport.de, in der App und auf dem „Sky Sport YouTube Channel“ zur Verfügung.

Sky überträgt U17-WM live

Beim Auftakt der Gruppenphase geht es für die deutsche Auswahl direkt gegen Kolumbien. Das erste Spiel steigt am Dienstag, 4. November, um 15:35 Uhr. Nordkorea und El Salvador sind die weiteren Gegner des Titelverteidigers in der Gruppenphase. Die diesjährige Weltmeisterschaft ist erstmals ein Turnier mit 48 Mannschaften – Spannung ist garantiert.

Trainer Marc-Patrick Meister hat 21 Spieler des Jahrgangs 2008 aus neun deutschen Klubs nominiert. Mit dabei ist Torhüter Marcello Trippel (Borussia Mönchengladbach), Frankfurts Top-Torjäger Alexander Staff, der stolze Träger der goldenen Fritz-Walter-Medaille, sowie Ben Hawighorst (Bayer Leverkusen) und Wisdom Mike (FC Bayern München).

++ Sky verkündet Fußball-Hammer! Mega-News für die Kunden ++

Auch die österreichischen Nachwuchskicker sind im Fokus. Sky Sport Austria zeigt alle Spiele der österreichischen U17 live und frei empfangbar auf skysport.at. Fußballfans können sich auf eine umfassende Berichterstattung freuen, während die Stars von morgen die große Bühne betreten.

Neben der Übertragung der FIFA U-17 WM 2025 setzt Sky weiterhin auf den deutschen Nachwuchs. Regelmäßig laufen Topspiele der U17- und U19-Bundesliga live. Hier zeigt Sky, dass auch die Fußball-Talente die verdiente Aufmerksamkeit erhalten.

Titelchancen für Deutschland?

Die deutschen Gruppenspiele sind bereits terminiert: Am 4. November geht es gegen Kolumbien, gefolgt von Nordkorea am 7. und El Salvador am 10. November. Alle Partien sind sowohl auf Sky Sport News als auch im Livestream frei zu sehen. Damit bleibt der Pay-TV-Sender eine feste Anlaufstelle für alle Fußballbegeisterten.

Weitere News:

Mit einem perfekt abgestimmten Entertainment-Angebot begeistert der Pay-TV-Sender die Zuschauer online und im Fernsehen. Neben Live-Sport bietet der Unterföhringer Anbieter exklusive Serien, Top-Filme und vielfältige Unterhaltung über Sky Stream und den flexibel buchbaren Service WOW.