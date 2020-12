Sky: Klopp als Löw-Nachfolger beim DFB? Oliver Bierhoff spricht Klartext

Oliver Bierhoff stellte sich bei Sky einem seiner aktuell schärfsten Kritiker! In der Talkrunde „Sky90“ traf der Manager der Nationalmannschaft auf Lothar Matthäus.

In der Debatte ging es um die jüngsten Auftritte der Nationalmannschaft und sogar um einen möglichen Nachfolger für Bundestrainer Löw – Jürgen Klopp!

Sky: Bierhoff spricht über Klopp als Bundestrainer-Alternative

Sky-Experte Lothar Matthäus hatte die Nationalmannschaft sowie Bierhoff und Löw, zuletzt massiv kritisiert. „Der Bundestrainer wirkt amtsmüde. Seine öffentlichen Statements und Erklärungen sind nicht mehr so klar, deutlich und souverän wie noch vor einigen Jahren“, schrieb er in einer Sky-Kolumne nach der DFB-Pleite gegen Spanien (0:6) im November.

Weltmeister stellt im Sportstudio (ZDF) klar: Joachim Löw „muss das Halbfinale erreichen"

Dass der DFB nun an Löw festhält und Bierhoff statt des Bundestrainer sich öffentlich verteidigt, könne er nicht verstehen. Bei „Sky90“ nahm Bierhoff den DFB-Coach dennoch in Schutz: „Löw hat in den sechzehn Jahren nur ein schlechtes Jahr gehabt. Eine Entwicklung unter den aktuellen Bedingungen voranzutreiben ist schwer. Er hat Energie, die Überzeugung und eine klare Vorstellung.“

Doch der Nationalelf-Manager gab auch zu, sich mit Alternativen zu Löw beschäftigt zu haben und das auch immer noch zu tun. „Man hat immer etwas im Kopf. Ich muss auch Gespräche führen. Joachim Löw ist darüber immer informiert, das ist mein Job. Mein Kopf arbeitet immer“, so Bierhoff. Er ergänzte jedoch: „Konkret waren die Gespräche aber nicht.“

So sei auch das von zahlreichen Fußball-Fans erhoffte Engagement von Jürgen Klopp kein Thema der nahen Zukunft. „Einen Klopp-Plan für 2024 gibt es nicht, er hat ja noch bis 2024 Vertrag. Seine Qualität steht außer Zweifel. Das soll eine Entscheidung mit Substanz sein, nicht aufgrund von Populismus.“

Jürgen Klopp hatte, auf den Bundestrainer-Job angesprochen, ebenfalls immer betont, dass er noch einen langfristigen Vertrag in Liverpool habe. Dennoch könne er sich vorstellen, irgendwann einmal DFB-Coach zu sein.

