Sky: TV-Hammer! DAS ist eine deutliche Ansage des Senders

Unmittelbar vor dem Start der Fußballsaison überrascht Sky seine Kunden mit einigen Neuerungen.

Beim Pay-TV-Sender wird deutlich, dass die Bundesliga für Sky immer wichtiger wird. Schließlich verlor der Sender zuletzt bereits einen Teil der Übertragungsrechte der Champions League an DAZN. Ab dem kommenden Jahr läuft die Champions League sogar ausschließlich bei DAZN und Amazon.

Sky mit brisanter Programmänderung

Sky fokussiert sich daher umso mehr auf eine Optimierung der Bundesliga-Berichterstattung – und geht einen überraschenden Schritt.

Wie Sky bekanntgab, wird das Talk-Format „Sky90“ nicht mehr wie in den vergangenen Jahren am Montagabend oder Sonntagabend ausgestrahlt, sondern sonntags um 11.30 Uhr. Das Brisante: Dadurch läuft „Sky90“ parallel zum Kult-Talk „Doppelpass“ bei Sport1.

Die Programmänderung ist eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz – auch wenn Sky-Sportchef Jacques Raynaud es anders formuliert: „Wir senden nicht gegen jemanden, sondern versuchen, unseren Abonnenten und Zuschauern eine Alternative anzubieten.“

Raynaud weiter: „Bisher haben wir immer gedacht, dass wir den ganzen Spieltag abwarten sollten. Aber wir haben gelernt, dass es die Erwartung gibt, den Bundesliga-Samstag besser zu analysieren.“

Höwedes und Aogo an Bord

Neben „Sky90“ hatte der Pay-TV-Sender in den vergangenen Jahren mit dem ehemaligen „Doppelpass“-Moderator Jörg Wontorra ebenfalls ein Talk-Format am Sonntagvormittag ausprobiert. Der 71-Jährige hatte sich in diesem Sommer allerdings entschieden, in den Ruhestand zu gehen.

Außerdem strahlt Sky in der kommenden Saison regelmäßig am Freitagabend um 21 Uhr die Spieltags-Vorschau „Mein Verein“ aus. Laut Raynaud sei dieses Format in der Corona-Phase sehr gut angekommen, so dass es nun einen festen Sendeplatz bekommt.

Mit den früheren Bundesliga-Profis Benedikt Höwedes (Schalke) und Dennis Aogo (Freiburg, Schalke, HSV, Stuttgart) sowie dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Martin Schmidt (Mainz, Wolfsburg, Augsburg) holte Sky sich zudem drei neue Experten an Bord, die nicht nur bei den Bundesliga-Übertragungen zum Einsatz kommen, sondern auch in der Champions League. (dhe)