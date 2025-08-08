Sky mit großer Verkündung: Für Fußball-Fans sind es Mega-News

Eine lange Fußballsaison ist seit einigen Wochen beendet, die neue Spielzeit steht schon in den Startlöchern. Die Fußballfans können es schon kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht. Für Sky-Kunden gibt große Neuigkeiten vor dem Saisonstart.

Die Premier League läuft bereits seit einigen Jahren auf Sky – zur Freude vieler Fans. Für die neue Saison hat sich der Pay-TV-Sender jetzt ein neues Live-Format überlegt und es offiziell mitgeteilt.

Sky: Premier-League-Fußball in der Konferenz

Noch befinden sich die Teams in der Vorbereitung, Mitte August läuft die Premier League dann wieder bei Sky – mit einer Neuerung. Für die Saison 2025/26 bringt der Sender mit der „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ ein neues Live-Format auf die Bildschirme.

„Damit verpassen Fans ab sofort kein Tor mehr am Samstagnachmittag und sind bei allen entscheidenden Momenten hautnah dabei“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Für alle Fans, die also mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion die zentrale Anlaufstelle.

Dort können sie alle Tore und Highlights sehen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel laufenden Spiele um 16 Uhr mit „GOAL RUSH“. Das Topspiel des Nachmittags steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Neuerung zur Saison 2025/26

Welche Spiele werden dann am 1. Spieltag im neuen Format bei Sky zu sehen sein? Brighton & Hove Albion gegen FC Fulham, Nottingham Forest gegen FC Brentford, AFC Sunderland gegen West Ham United und Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur gegen FC Burnley. Einige spannende Partien sind da auf jeden Fall schon dabei.

Premier-League-Fußball gibt es aber auch schon in der Vorbereitung. Bereits vor dem Saisonauftakt stimmt der Pay-TV-Sender die Fans auf die neue Saison ein. Mit der exklusiven Live-Übertragung der Premier League Summer Series werden sechs Testspiele im Round-Robin-Format (jeder gegen jeden) direkt aus den USA übertragen und die Vorfreude auf die reguläre Spielzeit nochmals gesteigert. Neben Manchester United und West Ham United sind der AFC Bournemouth sowie der FC Everton dabei.

Die Summer Series der Premier League bei Sky Sport:

Samstag, 26. Juli, 21.50 Uhr: FC Everton – AFC Bournemouth

Sonntag, 27. Juli, 0.50 Uhr: Manchester United – West Ham United

Donnerstag, 31. Juli, 0.20 Uhr: West Ham United – FC Everton & 3.20 Uhr: Manchester United – AFC Bournemouth

Sonntag, 3. August, 19.50 Uhr: AFC Bournemouth – West Ham United & 22.50 Uhr: Manchester United – FC Everton

Und auch in dieser Saison 2025/26 zeigt Sky Sport alle 380 Spiele der Premier League in voller Länge, über 280 davon live.