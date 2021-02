Sky-Legende gibt Comeback – und die Fans sind außer sich

Eine absolute Sky-Legende kehrt ans Mikrofon zurück!

24 Jahre lang kommentierte Fritz von Thurn und Taxis Fußballspiele bei Sky. Am kommenden Bundesligaspieltag dürfen sich Fans erneut auf massenweise „Huuuiii“- und „Haiaiai“-Ausrufe des mittlerweile 61-Jährigen freuen. Doch diesmal gibt sich der Kult-Kommentator nicht im Fernsehen die Ehre.

Sky-Legende Fritz von Thurn und Taxis kommentiert Frankfurt gegen Bayern

Fritz von Thurn und Taxis wird das Topspiel zwischen der formstarken Frankfurter Eintracht und dem FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) begleiten. Allerdings nicht bei Sky, sondern online im Frankfurter Fanradio „EintrachtFM“. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Bereits im Herbst 2019, als die Frankfurter die Bayern mit 5:1 aus dem Stadion fegten, hatte Fritz von Thurn und Taxis das Spiel gemeinsam mit Lars Weingärtner im Eintracht-Radio kommentiert.

Dabei fielen bereits großartige Experten-Einschätzungen wie: „Die drei Mal, wo sie hinten waren, haben sie einmal Remis gespielt und drei mal verloren.“ Oder auch: „Huiii! Elfmeter. Ich glaube, dass der Elfmeter berechtigt ist. Der erste Augenschein ist oft der Richtige.“

Fans drehen durch

Die Fans sind auf jeden Fall begeistert und freuen sich auf ein Fußballfest für die Ohren:

Schon wieder ein Transfer-Coup!

Prrrrrrrrrrrima. Huiiiiiiii. Uiuiuiui.

Besser wird es nicht mehr am Wochenende.

Brrrrrima! Heieieiiiiiiiiiiiiii! Huuuuuiiiiii!

Ein Trrrrrrrraum!!!

Einige Twitter-User tüfteln sogar schon Wege aus, wie man den Ton des Eintracht-Radios zeitgleich zur TV-Übertragung auf Sky in die heimische Sound-Anlage einspielen kann.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Partie am Samstag ausreichend Strafraumszenen zu bieten hat, damit Fritz von Thurn und Taxis so richtig in Fahrt kommt. (at)