Sky-Horror: Schnappt DIESER Konkurrent dem Pay-TV-Riesen die Bundesliga-Rechte weg?

Die Auswirkungen der Coronakrise sind überall zu spüren. Auch Fernsehsender wie die Pay-TV-Anbieter Sky und DAZN leiden unter ausbleibendem Live-Sport. Die Folge: Beide Anbieter haben mit massiven Kunden-Verlusten zu kämpfen.

Klar, ohne Bundesliga, Champions-League und anderen Wettbewerben verliert ein Abo für den Zuschauer schnell an Attraktivität. Doch jetzt könnte es für Sky und DAZN noch schlimmer kommen. Schnappt sich einer der Konkurrenten durch die Coronakrise die TV-Rechte an der Bundesliga?

Sky & DAZN: Wie viele Bundesliga-Rechte klaut Amazon seiner Konkurrenz?

An einem Riesen der Branche scheint die ganze Krise ohne Nebenwirkungen vorbeizugehen. Im Gegenteil: Es scheint fast so, als profitiere Amazon während der Corona-Pandemie. Die Umsatzzahlen des vom Amerikaner Jeff Bezos gegründeten Unternehmens steigen immer weiter. Auch der Aktienkurs stieg zuletzt auf ein Rekordhoch.

Das dürften die aktuellen Inhaber der Bundesliga-Rechte um Sky und DAZN mit Sorge verfolgen. Seit geraumer Zeit gilt auch Amazon als potentieller Interessent für Fußball-Übertragungsrechte. Zuletzt hatte sich das amerikanische Unternehmen sowohl Rechte an der Champions League als auch an der Premier League gesichert.

Bei der eigenen steigenden Finanzstärke dürfte es also am Ende nicht verwunderlich sein, sollte Amazon auch in das Rennen um die Bundesliga einsteigen. Nach wie vor zählt Deutschlands Oberhaus zu den attraktivsten und umsatzstärksten Ligen weltweit.

Neue TV-Rechte-Vergabe durch Corona auf Eis gelegt

Wie es mit der Vergabe für die nächste Rechte-Periode allerdings weitergeht, ist bisher unklar. Eigentlich sollen in dieser Woche erste Gespräche aufgenommen werden. Doch wegen der Zwangspause der Liga und der unsicheren Zukunft wurden diese Pläne vorerst auf Eis gelegt.

Welches Dilemma daraus für die DFL und die TV-Anbieter entsteht, erfährst du hier >>>