Sky-Konkurrent zieht Konsequenzen – keine Fußballrechte mehr!

Sky hat einen Konkurrenten in der Bundesliga weniger.

Es war ein Hammer für Sky und die deutschen Fußballfans. Vor wenigen Jahren sicherte sich Eurosport ein Rechte-Paket an der Bundesliga und sorgte dafür, dass mehr als ein Abo nötig ist, um alle Spiele sehen zu können.

Das Unterfangen entwickelte sich für Eurosport jedoch zum Flop. Schnell war die Bundesliga-Übertragung Geschichte. Der Sky-Konkurrent hat seine Lehren gezogen und zieht nun einen drastischen Schlussstrich.

Sky: Konkurrent Eurosport will sich aus dem Fußball zurückziehen

Rund 40 Spiele pro Saison musste Sky damals an Eurosport abtreten. Neben 30 Freitagsspielen durfte der Sender auch je fünf Sonntags- sowie Montagsspiele zeigen. Jedoch entwickelte sich der Wettbewerb für das Tochterunternehmen von Discovery nicht zum erhofften Quotenschlager.

Eurosport hat keine Lust mehr auf Fußball-Rechte. Foto: imago images / Eibner

Zwei Jahre später räumte man das Feld und sublizenzierte die Rechte an DAZN. Auf sich aufmerksam machen Eurosport/Discovery dann nur noch in der Coronapandemie, weil man während der Liga-Unterbrechung den TV-Vertrag mit der DFL vorzeitig kündigte.

Aus dieser Rechteperiode hat Eurosport nun seine Schlüsse gezogen. Wie Discovery-Chefin Susanne Aigner im Podcast „Sprenger spricht“ erklärte, sei man nicht mehr an Fußballrechten interessiert. Damit verabschiedet sich ein Sky-Konkurrent vom hart umkämpften Fußballrechte-Markt.

Ein Konkurrent von Sky will mit Fußballrechten nicht mehr viel zu tun haben. Foto: imago images/Kirchner-Media

Discovery-Chefin äußert Kritik an Rechtelage

Zur derzeitigen Rechte-Situation von Bundesliga und europäischen Wettbewerben äußert sich Aigner zudem kritisch. „Du brauchst schon einen eigenen Spickzettel, wenn du wissen willst, wo kommt am Freitag ein Bundesligaspiel, wo kommt es am Samstag, wo kommt es am Sonntag, wo kommt die Euro League, wo die Champions League“, meint sie.

Zu dieser Saison hatte Sky in Deutschland beispielsweise die Rechte an der Königsklasse komplett verloren. Den Großteil zeigt nun DAZN, während einige ausgewählte Spiele exklusiv bei Amazon Prime zu sehen sind.

So plant Eurosport seine Zukunft

Stattdessen will Eurosport in andere Sportarten und Themenbereiche investieren. Im Wintersport wurde dazu ein mehrjähriger Vertrag mit dem internationalen Skiverband abgeschlossen. Viele Weltcups aus Sportarten wie Langlauf, Skisprung oder Snowboard werden dadurch unter anderem zu sehen sein.

Sky muss Eurosport nicht mehr als Konkurrent um Fußballrechte fürchten. Foto: IMAGO / Fotostand

