Sky: Paukenschlag! Pay-TV-Sender baut mitten in der Saison sein Team aus

Der Pay-TV-Sender Sky baut mitten in der Saison sein Team für die Bundesliga-Berichterstattung weiter aus.

Wie Sky am Freitag mitteilte, wird in Zukunft Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerhardt in mehreren Formaten auftreten.

Sky holt neuen Schiedsrichter-Experten an Bord

Alexander Feuerhardt ist im Netz besser bekannt als einer der Betreiber der Seite „Collinas Erben“. Auf Twitter ordnet er gemeinsam mit seinem Kollegen Klaas Reese die strittigen Szenen in der Bundesliga ein und liefert punktgenaue Analysen.

Über 37.000 Follower hat der Kanal bereits. Er gilt bei den Fans als zuverlässige Quelle, wenn die Bundesliga-Schiedsrichter mal eine fragwürdige Entscheidung getroffen haben.

Sky Sport 🤝 @CollinasErben



Wir holen uns für strittige Schiedsrichter-Entscheidungen Verstärkung.



Los gehts ab Samstag 13:45 Uhr mit "Collinas Erben - Das Schiedsrichter-Magazin" auf SSN. Danach ist Alexander Feuerherdt bei unseren Live-Spielen im Einsatz. #SkyBuli pic.twitter.com/u04idw3LEM — Sky Sport (@SkySportDE) February 26, 2021

Diese Expertise holt sich Sky jetzt an Bord. Am jeden Bundesliga-Samstag bekommt Feuerhardt von 13.45 bis 14 Uhr Sendezeit für seine Show „Collinas Erben - das Schiedsrichter-Magazin“ auf Sky Sport News HD. Danach ist er bei der Bundesliga Vor- und Nachberichterstattung im Einsatz.

Dr. Markus Merk fungierte lange bei Sky als Schiedsrichter-Experte. Foto: imago/Norbert Schmidt

Von dem Engagement erhofft sich Sky „strittige Schiedsrichterentscheidungen noch intensiver zu analysieren.“ Bis 2019 hatten die Ex-Schiedsrichter Dr. Markus Merk und Peter Gagelmann dies übernommen.

------------------------------------

Mehr News zu Sky:

Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek hat diesen großen Wunsch – folgt der Sender ihrer Bitte?

Sky-Legende gibt Comeback – und die Fans sind außer sich

Sky-Hammer! Nach Rechte-Verlusten – Pay-TV-Riese bläst SO zur Offensive

------------------------------------

Fans von Sky-Entscheidung begeistert

Alexander Feuerhardt ist seit 1985 Schiedsrichter bis zur höchsten Amateurspielklasse. Seit 1998 ist er zudem Schiedsrichter-Aus- und Fortbilder sowie Beobachter und -Coach in der Regionalliga und Jugend-Bundesliga.

+++ Sky: Amazon schnappt sich Sky-Duo für die Champions League +++

Der erste Einsatz des neuen Experten ist gleich am kommenden Samstag. Von den Twitter-Usern bekommt Sky für diese Entscheidung bereits vorab viel positives Feedback. "Sehr guter Zug, da muss man Sky mal loben", schreibt einer, "Endlich mal echte Experten!", eine andere. (fs)