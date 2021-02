Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek hegt diesen großen Wunsch – folgt der Sender ihrer Bitte?

Moderatorin Esther Sedlaczek ist bei Sky vor allem an den Bundesliga-Wochenenden zu sehen. Egal ob aus dem Studio oder aus dem Stadion, Sedlaczek gehört zum festen Inventar des Pay-TV-Anbieters.

Auf Instagram hat die Sky-Moderatorin in einer Fragerunde nun einen Wunsch geäußert, mit wem sie gerne noch einmal vor der Kamera stehen würde. Erfüllt der Sender ihr das?

Sky: Sedlaczek wünscht sich Moderation mit „Ziehpapa“

Sedlaczek lässt ihre Fans gerne an ihrem Job und Leben teilhaben, postet an Spieltagen stets fleißig Bilder von hinter den Kulissen. Um sich mit ihren Followern noch direkter auszutauschen, startete die 35-Jährige nun eine Fragerunde.

In ihrer Story ging sie dabei auf viele Themen aus unterschiedlichsten Bereichen ein. Klar, dass auch Fragen zu ihrem Beruf aufkamen. „Mit wem würdest du gerne mal zusammen moderieren“, wollte ein Fan wissen.

Die Antwort der Moderatorin. Foto: Screenshot/Instagram (@esthersedlaczek)

Daraufhin teilte Sedlaczek ein altes Bild, welches sie mit ihrem Moderator-Kollegen Ulli Potofski zeigt. „Mit Ulli Potofski habe ich meine erste Sendung moderiert. Er ist sowas wie mein Fernseh-Ziehpapa“, schwelgt sie in Erinnerung.

Von 2011, kurz nach ihrem Einstieg bei Sky, bis 2014 moderierte die gebürtige Berlinerin an der Seite Potofskis die Sendung „Mein Stadion“. Dabei meldeten sich die beiden aus unterschiedlichen Fan-Kneipen in ganz Deutschland und gaben eine Vorschau auf den stets kommenden Spieltag.

Drei Jahre lang war die Moderatorin bei „Mein Stadion“ zu sehen. Foto: imago images / Joachim Sielski

Erfüllt Sky Sedlaczeks Sendungs-Wunsch?

Ein Jahr nach Sedlaczeks Aus bei „Mein Stadion“ wurde die gesamte Sendung eingestellt. Potofski sei „der beste Mann an meiner Seite, den ich mir für meinen Einstieg in diese Branche hätte wünschen können“, schreibt sie.

+++ Sky90: Was steckt hinter dem Rose-Wechsel? Rätselraten wegen dieser Eberl-Aussage +++

Daher hat sie einen Wunsch, um nochmals an seiner Seite moderieren zu können: „Einmal ‚Mein Stadion Reloaded‘. Geht das was Sky?“, fragt sie in die Richtung ihres Arbeitgebers. Ob es vor der Kamera tatsächlich zu einer Wiedervereinigung kommt, ist offen.