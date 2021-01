Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek teilt Bild vom Spielfeldrand, dann wird es riskant

Jedes Wochenende ist Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek zu Gast in den Stadien der Bundesliga. Dieses Wochenende stand ein Besuch in Leverkusen an.

Kurz vor Spielbeginn hat die Sky-Moderatorin ein Foto auf Instagram gepostet, dann wird es für Esther Sedlaczek richtig knapp.

Sky-Moderatorin wird fast DAVON erwischt

Dick eingepackt mit weißer Mütze und einer schwarzen Winterjacke posiert Esther Sedlaczek am Spielfeldrand in der BayArena in Leverkusen. Dazu trägt sie eine weiße Maske, das bringen die Hygienemaßnahmen so mit sich.

Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek ist zu Gast in Leverkusen. Foto: imago images/Team 2

Im Hintergrund erkennt man aber noch etwas. Der Rasensprenger ist an, der Rasen bekommt vor dem Spiel nochmal einen wenig Wasser. Doch das wird Esther Sedlaczek fast zum Verhängnis. „Rasensprenger rechtzeitig entkommen“, schreibt die Sky-Moderatorin.

--------------------------------------

Das ist Esther Sedlaczek

Geboren am 24. November 1985 in Berlin

Absolvierte am Berliner Z.I.V Institut eine Ausbildung zur Moderatorin

Setzte sich 2010 bei einem Casting von Sky durch und ist seit dem Teil des Sport-Teams

Sedlaczek ist verheiratet und hat ein Kind

Sie ist Fan von Hertha BSC

--------------------------------------

Das wäre aber auch schlecht gewesen, denn mit durchnässten Klamotten wäre die Arbeit in der BayArena für die 35-Jährige sicherlich nicht so angenehm geworden. In Leverkusen zeigt das Thermometer nur einen Wert knapp über 0 Grad an.

--------------------------------

Mehr Sport-News:

Formel 1 plant radikalen Umbau – Vettel & Co. droht Chaos-Saison

BVB teilt Bild von Erling Haaland aus dem Flugzeug – doch alle achten nur auf DIESES Detail

FC Schalke 04: Bei DIESEN Worten von Kolasinac hören die Fans ganz genau hin

--------------------------------

In Leverkusen empfängt Bayer 04 den SV Werder Bremen. Die Werkself kämpft um den Anschluss im Titelkampf.

>>> FC Schalke 04: Weston McKennie flippt nach dem Sieg komplett aus und macht DAS

Zuletzt hatte Esther Sedlaczek ihren Fans den Lagenlook präsentiert. Bei den Follower kam das Outfit ganz unterschiedlich an. Hier die Reaktionen >>>