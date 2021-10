Sky-Experte Hamann teilt wegen DIESER Entscheidung aus – „Für mich unverständlich“

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky-Experte Didi Hamann ist für seine klaren Äußerungen bekannt. Der ehemalige Profi hält mit seiner Meinung nur selten hinter dem Berg.

Unter der Woche benannte Nationaltrainer Hansi Flick den Kader für die anstehenden Länderspiele. Wegen einer Entscheidung teilt Hamann bei Sky nun gegen den Bundestrainer aus.

Sky-Experte Hamann hätte IHN gerne in der DFB-Elf gesehen

Am Freitag verkündete Flick, welche Spieler er für die Partien gegen Rumänien und Nordmazedonien mitnehmen wird. Dabei sorgte der Ex-Bayern-Coach für einige Überraschungen. So sucht man in der Verteidigung beispielsweise vergebens nach Mats Hummels, der erneut nicht zurückkehrt.

Ridle Baku bleibt während der Länderspielpause in Wolfsburg. Foto: imago images/Revierfoto

Zudem fehlt auch Wolfsburgs Ridle Baku, der noch Anfang September zum Aufgebot gehörte. Eine Entscheidung, für die Hamann Flick nun kritisiert. „Für mich unverständlich“, verkündet der 48-Jährige bei „Sky“.

Der DFB-Kader von Hansi Flick:

Tor: Manuel Neuer, Bernd Leno, Marc-Andre ter Stegen Abwehr: Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Marco Reus, Leroy Sané, Timo Werner, Florian Wirtz

Baku habe eine sensationelle Entwicklung hinter sich. „Es ist, seitdem er vor drei Jahren in Mainz in die erste Mannschaft kam, ein kometenhafter Aufstieg“, schwärmt Hamann. „In Wolfsburg hat er sich reibungslos eingefügt und spielt das Niveau mit. Deswegen wundert es mich sehr“, sagt er zu der Nichtnominierung Bakus.

Der Aufstieg von Ridle Baku

Baku wechselte vergangenes Jahr aus Mainz zum VfL Wolfsburg. Rund 10 Millionen Euro legten die Wölfe für den 23-Jährigen auf den Tisch. Mit seinen starken Leistungen konnte der Rechtsaußen seinen Marktwert seitdem deutlich steigern. In dieser Saison steuerte er in der Bundesliga bereits zwei Tore beim VfL bei.

Das Nationaltrikot trug der gebürtige Mainzer bisher zweimal, zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen Liechtenstein, als ihn Flick als Rechtsverteidiger einsetzte. Weitere Einsätze kommen nun vorerst nicht dazu. (mh)