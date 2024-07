Sky verkündet Rechte-Hammer! Sender schnappt sich beliebte Wettbewerbe

Während die Europameisterschaft gerade noch läuft und die Vereine sich auf die kommende Saison 2024/25 vorbereiten, verkündet Sky einen Hammer-Deal! Der Pay-TV-Sender sichert sich nämlich die Rechte einer Fußball-Liga.

Genauer gesagt geht es dabei um die DFB-Nachwuchswettbewerbe, die für die kommenden Jahre bei Sky zu sehen sein werden. Der Pay-TV-Sender freut sich über den Erwerb der Rechte.

Sky verkündet Rechte-Hammer

Für die Saisons 2025/25 bis 2026/27 werden die neu strukturierten DFB-Nachwuchswettbewerbe der U17, U19 und der DFB-Pokal der U19 live und exklusiv bei Sky zu sehen sein. Das verkündete das Unternehmen am Freitag (12. Juli).

Rund 70 Partien überträgt Sky Sport künftig pro Saison live und baut damit die Kooperation mit dem DFB, die sich in den zurückliegenden drei Saisons auf die Spiele der Endrunde fokussiert hatte, massiv aus. Die Vereinbarung beinhaltet alle audiovisuellen und plattformneutralen Verwertungsrechte auf sämtlichen Plattformen sowie den Social Media Channels von Sky und „WOW“. Darüber hinaus engagiert sich „WOW“als Sponsor der Nachwuchsliga und offizieller Partner der DFB-Junioren.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights und Commercialization bei Sky Deutschland, sagt zum Deal: „Durch die massive Ausweitung unserer Kooperation mit dem DFB als exklusiver Live-Partner der Nachwuchswettbewerbe, dem Engagement von WOW als offizieller Partner der DFB-Junioren sowie der bereits bestehenden Partnerschaft von WOW mit der Virtual Bundesliga bekennen sich Sky und WOW zu zahlreichen der in der jungen Zielgruppe wichtigsten Wettbewerbe des deutschen Fußballs. Mit den ‚Stars von morgen‘ sprechen wir die Fans von morgen an.“

U17 und U19 beim Pay-TV-Sender

Auch der DFB freut sich über die Kooperation. „Wir freuen uns, dass Sky als fester Medienpartner die höchsten nationalen Junioren-Wettbewerbe medial begleitet. Das Konzept für die neuen Nachwuchsligen baut auf der bisherigen Praxis auf, dass pro Spieltag ein Highlight-Spiel auf den DFB-Kanälen gestreamt und zusätzlich die Endrunden inklusive der Finals um die Deutsche Meisterschaft sowie das DFB-Pokalfinale Junioren exklusiv von Sky und WOW übertragen werden“, sagt Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG.

Als Teil der Vereinbarung überträgt der Pay-TV-Sender von nun an jede Woche ein Topspiel der U19 und der U17 live. Diese finden in der Regel am Sonntag statt. Die rund 70 Partien werden allesamt als frei empfangbare Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App angeboten, die meisten darüber hinaus auch auf dem Sky Sport YouTube-Channel und auf dem TikTok-Kanal von Sky Sport. Sämtliche Topspiele der Woche sowie die Endrunden-Begegnungen werden auch auf Sky und „WOW“ ausgestrahlt. Die erste Live-Übertragung der neuen Saison 2024/25 erfolgt am Sonntag, 4. August, auf allen genannten Übertragungswegen.

In den vergangenen Jahren wurden die Junioren-Ligen immer beliebter. Immer mehr Fans schauten sich die Partien der Stars der Zukunft an, die bereits erste Schritte in der Bundesliga machten.