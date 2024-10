Schon seit mehreren Jahren duellieren sich Sky und DAZN auf dem TV-Markt um die begehrtesten Wettbewerbe. Das jüngste Beispiel ist die Bundesliga. Hierbei ist noch keine Entscheidung gefallen, es soll aber noch in diesem Jahr passieren.

Dafür aber gibt es bald ein wichtiges Event, wofür DAZN sich nun die Rechte gesichert hat. Sky hingegen muss einmal mehr machtlos zusehen und fürchtet sich, dass es bald zur Gewohnheit wird, dass der Streamingdienst sich durchsetzt.

Sky hat nur das Nachsehen! DAZN schnappt sich TV-Rechte

Wie jedes Jahr werden zum Ende des Jahres die besten Fußballer geehrt. Am 28. Oktober ist das in Paris der Fall, wenn der Ballon d’Or für den besten Fußballer und die beste Fußballerin des Jahres vergeben wird. Im Vergleich zu den Vorjahren ist allerdings etwas anders. Die Verleihung war sonst immer auf Sky zu sehen, nun aber hat sich DAZN die Übertragungsrechte in Deutschland gesichert.

Der Streamingdienst ist dank einer umfangreichen Partnerschaft einer der Hauptsponsoren des großen Events. Los geht’s dann um 18.45 Uhr. Dann werden nicht nur DAZN-Kunden die Möglichkeit haben, sich die Verleihung anzuschauen. Auch im kostenfreien Bereich ist es möglich, zuzuschauen. Dafür müssen die Zuschauer einen Account erstellen, ohne dabei ein Abo abzuschließen. Zudem soll es über die Social-Media-Kanäle zahlreiche Aufnahmen geben.

Als großer Favorit bei den Männern gilt Vinicius Junior von Real Madrid, der sich wohl gegen Rodri von Manchester City und seinen Teamkollegen Jude Bellingham durchgesetzt haben soll. Bei den Frauen werden neben Vorjahressiegerin Aitana Bonmati (FC Barcelona) auch ihrer Teamkollegin Caroline Graham Hansen gute Chancen eingeräumt. Vergeben werden daneben auch Preise für den besten Torhüter und den besten U21-Spieler.

Bundesliga-Entscheidung steht bevor

Während die Ballon d’Or-Verleihung Sky wohl nicht so schmerzen wird, steht dafür eine andere Entscheidung bald an, die deutlich brutaler für den Pay-TV-Sender werden könnte. Das Wettbieten um die Bundesliga-Rechte geht ab November nämlich wieder los, wofür sich DAZN große Chancen ausrechnet. Das Vergabeverfahren beginnt am 25. November. Darüber hat der Liga-Verband die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga informiert.

Beide Unternehmen wollen sich das Paket B sichern. Dieses umfasst 196 Bundesliga-Live-Spiele am Freitagabend und Samstagnachmittag sowie die Relegation. Wer wohl den Zuschlag bekommen wird?