Sky, DAZN & Co.: Neuer Konkurrent sorgt für Knall – Fußball bald im Free-TV?

Der Kampf um Live-Spiele ist auf dem TV-Markt so brutal wie nie. Das Problem von Sky, DAZN & Co.: Die Rechte kosten Milliarden. Die Ausgaben lassen sich selbst mit horrenden Abo-Preisen kaum refinanzieren.

Ein Streamingdienst mit einem völlig anderen Ansatz drängt nun auf den deutschen Markt. „Pluto TV“ kostet – nichts! Und trotzdem hat er ein imposantes Angebot an Filmen, Serien und auch immer mehr Sport im Angebot. Selbst internationale Top-Ligen kann man dort live schauen. Wird Pluto TV bald auch Sky, DAZN & Co. gefährlich?

Sky, DAZN & Co.: Neuer Konkurrent zeigt Fußball kostenlos

Die BVB-Fans mussten zweimal hinschauen, als ihr Team in Brügge in die Champions League startete. Pluto TV sagt vielen nichts – und dennoch prangt dessen Logo in Königsklasse, DFB-Pokal und Klub WM auf dem Ärmel der Dortmund-Stars. Nur ein weiterer Schritt des Streamingdienstes, sich auch auf dem deutschen Sport-Markt zu etablieren.

Schon letztes Jahr sorgte er für einen Knall: Eine umfassende Partnerschaft mit DAZN ermöglicht es, dass man bei Pluto TV Fußballspiele aus der Serie A, La Liga und Ligue 1 live sehen kann. Ebenso wie Spitzen-Handball, PDC-Darts, Boxen, MMA und zahlreiche Events aus dem Frauensport. Und das alles ohne einen Cent zu bezahlen. Denn Pluto TV ist komplett kostenlos.

Pluto TV drängt auf den Sportrechte-Markt

Der Streamingdienst finanziert sich ausschließlich über Werbung. Und das sehr erfolgreich. 2014 wurde es als eigenständige Plattform in den USA gegründet, nur ein Jahr später folgte der Launch in mehreren weiteren Ländern, darunter auch Deutschland. 2019 wurde es vom TV-Riesen Paramount aufgekauft. Im deutschsprachigen Raum hat Pluto TV inzwischen weit über 100 Sender, obendrein ein riesiges On-Demand-Angebot.

Und er wächst weiter. Müssen sich Sky, DAZN & Co. bald Sorgen machen? Gerade im Bereich Sport greift Pluto TV immer mehr an, wie auch der Hanmer-Deal mit Borussia Dortmund zeigt. Mit dem geht auch der Launch eines weiteren Senders einher, auf dem 24 Stunden am Tag BVB-Content gezeigt wird. Und das auf der ganzen Welt. Dass Paramount kürzlich für einen Milliarden-Betrag aufgekauft wurde, scheint den Streamingdienst eher zu beflügeln als zu hemmen.

Bei so manchem Fan, der über die Horror-Abopreise von Sky und DAZN verärgert ist, könnte der Aufstieg von Pluto TV die leise Hoffnung auf mehr Spitzen-Fußball im Free-TV wecken.