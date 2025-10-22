Sky jubelt über die Bundesliga – DAZN schaut in die Röhre

Die Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga haben sich in dieser Saison bekanntermaßen neu verteilt. Von nun an läuft die Samstags-Konferenz bei DAZN, während die jeweiligen Einzelspiele weiter auf Sky zu sehen sind.

Vielerorts war der Verlust der Konferenz für Sky als Rückschlag gewertet worden. Doch der Bundesliga-Start scheint nun eine andere Sprache zu sprechen. Viel mehr muss DAZN nun in die Röhre schauen.

Starker Samstag für Sky lässt DAZN alt aussehen

Schon in den vergangenen Wochen war dieser Trend zu beobachten, am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga wurden die Beobachter erneut bestätigt: Sky scheint den Verlust der Konferenz gut auffangen zu können. Denn die Zuschauerzahlen sprechen erneut eine deutliche Sprache.

Rund 1,05 Millionen Zuschauer erreichte Sky mit den Bundesliga-Einzelspielen des Samstag-Nachmittags (18. Oktober). In der Zielgruppe bedeutet das einen starken Marktanteil von 24,9 Prozent. Einmal mehr gute Zahlen für den Pay-TV-Sender, der sicherlich aber auch von einer torreichen Konferenz profitierte. Insgesamt 19 Tore fielen in den fünf Partien.

Schwache Konferenz für DAZN

Bei DAZN lief es auf der anderen Seite dagegen ausbaufähig. Zwar veröffentlicht der Streaming-Sender üblicherweise keine Zuschauerzahlen, doch die 50.000 Zuschauer über den linearen Verbreitungsweg dürften DAZN keineswegs zufriedenstellen. Zuvor waren es stellenweise 100.000 Fans gewesen.

Bei Sky dürfte die Laune dagegen deutlich besser sein. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring will den Trend wohl auch in den kommenden Wochen fortsetzen.