Sky: Aktion lässt BVB-Fans jubeln – DIESES Angebot kommt zum ultimativen Zeitpunkt

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky für die Bundesliga, DAZN für die Champions League und jetzt auch noch RTL+ für die Europa League? Die Fans von Borussia Dortmund benötigen ganz schön viele Abos, um ihr Team spielen zu sehen.

Den BVB-Fans drohte ein Abo-Desaster, doch ein Angebot bei Sky könnte die Probleme jetzt lösen!

Sky bietet kostenloses Abo an – für BVB-Fans ist es perfekt

Für Sky-Kunden gibt es nun nämlich ein einmaliges Angebot. Bei Sky-Extra bekommt kann man bei einem Gewinnspiel (bis zum 28.12) teilnehmen und bekommt eine dreimonatige RTL+ Mitgliedschaft geschenkt.

Und das Beste für BVB-Fans? Der Gutschein für RTL+ ist bis zum 31.03.2022 einlösbar, theoretisch können die Anhänger es also erst zum ersten Spiel des BVB einlösen. Die K.O.-Runde startet am 17.02 und endet mit dem Finale am 18.05 – genau drei Monate also.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go

Da Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in ihren Gruppen bereits das Ticket für das Sechszehntelfinale gelöst haben, warten auf den BVB zwei Konkurrenten im Kampf um das Live-Spiel. Der Kölner Sender überträgt am Donnerstag nämlich immer nur ein Spiel um 21 Uhr auf RTL Nitro.

Wie viele kostenlose Abos Sky an seine Abonnenten verschenkt, gab der Pay-TV-Riese allerdings nicht bekannt. „Aber du musst schnell sein, denn es gilt 'nur solange der Vorrat reicht'“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Und: Vorsicht vor der Abo-Falle! Die RTL+-Mitgliedschaft wird im Anschluss an die drei Monate automatisch verlängert und kostet dich dann 4,99 Euro.

