Sky: Mega-News! Pay-TV-Sender darf sich freuen

Hinter Sky liegt ein aufregendes Sport-Wochenende! So durfte sich der Pay-TV-Sender über einige spannende Wettbewerbe freuen. Neben der Formel 1, die ohnehin für viel Spannung sorgt, gab es auch einige hochkarätige Fußballspiele in der Premier League, aber auch in der 1. und 2. Bundesliga.

Während die Fußballfans über viele Tore jubeln durften, hatte Sky einen anderen Grund zum Feiern. Aus Quotensicht war es nämlich ein mehr als nur erfolgreiches Wochenende für den Pay-TV-Sender.

Sky: Mega-Quoten von der 1. und 2. Liga

Sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga sind kurz vor dem Saisonende noch nicht alle Entscheidungen getroffen worden. Im Gegenteil: Es bahnen sich viele Dramen am letzten Spieltag an. Gut für Sky. Der Pay-TV-Sender wird sich freuen, dass es weiterhin so spannend bleibt und viele Zuschauer einschalten.

So war es nämlich am vergangenen Wochenende. In der 2. Bundesliga trafen am Samstag zwei Traditionsvereine mit großen Fangruppen aufeinander: Der FC Schalke 04 empfing den Spitzenreiter Hamburger SV, der wieder in die Bundesliga aufsteigen möchte. Die Reichweite für die Begegnung lag laut „DWDL“ bei 430.000. Insgesamt sahen bei Sky also mehr als eine Million Menschen zu. Für den Pay-TV-Sender sind das in der klassischen Zielgruppe 4,4 Prozent.

Die Partie hatte auch viel zu bieten. Schon nach drei Minuten flog Schalke-Kapitän Kenan Karaman mit einer Roten Karte vom Platz. Nach einer Schalker-Führung konnte der HSV das Spiel kurz vor der Halbzeit drehen. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff gelang es den Königsblauen, noch das 2:2 zu machen und in Unterzahl einen wichtigen Punkt zu holen.

Starker Karsamstag für Pay-TV-Sender

Doch das war nicht die einzige gute Nachricht an dem Karsamstag für Sky. Kurz vor dem Spiel zwischen Schalke und dem HSV gab es das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Es ist nicht unbedingt ein Topspiel, doch beide Mannschaften bewiesen das Gegenteil. Nach 45 Minuten waren bereits acht(!) Tore gefallen – vier je auf beiden Seiten.

Kein Wunder also, dass viele Zuschauer sich das Spiel anschauen wollten. 580.000 Fans waren es genau. Nachmittags wurde die Konferenz von etwas weniger als einer Million Menschen gesehen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 22,2 Prozent. Insgesamt war es ein starker Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent für den Pay-TV-Sender.

Da die Saison sich dem Ende nähert und die Entscheidungen um Meisterschaft, internationale Plätze sowie Auf- und Abstieg noch nicht gefallen sind, bleibt es weiterhin spannend. Sky wird es freuen.