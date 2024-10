Sky: Mega Bundesliga-News für Pay-TV-Sender – jetzt darf es jeder wissen

Aktuell ist bei Sky ganz schön viel los. Denn es dauert nicht mehr lange, bis die Bundesliga-Rechte vergeben werden. Der Pay-TV-Sender muss ganz schön zittern, da Streaming-Dienst DAZN ernst macht.

Inmitten des Rechte-Kampfs gibt es aber gute Neuigkeiten für Sky. Der Grund: ausgerechnet die Bundesliga. Der Pay-TV-Sender aus München darf nämlich jubeln.

Sky: Tolle Bundesliga-News!

Am Samstag (5. Oktober) stand für Sky und die Bundesliga der 6. Spieltag an. Neben der Konferenz bescherte vor allem das Einzelspiel von Borussia Dortmund bei Union Berlin gute Quoten für das Unternehmen. So schauten durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauer am Nachmittag zu. Der Marktanteil lag bei 10,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 22,8 Prozent gemessen, das ist nach dem ersten Spieltag der höchste Wert der laufenden Saison.

440.000 Menschen lockte Sky in der klassischen Zielgruppe an. Damit lag der Pay-TV-Sender deutlich vor den ganzen Primetime-Programmen der Privatsender. So kamen Sat.1 und RTL 2 mit ihren Filmen zwar auf gute Quoten, aber lagen deutlich hinter Sky.

Rechte-Entscheidung rückt näher

So stark die Zahlen mit der Bundesliga-Konferenz auch waren, so gab es eine kleine, schlechte Nachricht nur wenige Stunden später. Das Topspiel 6. Spieltags lautete St. Pauli gegen Mainz. Dementsprechend erreichte das Spiel auch „nur“ 440.000 Menschen. So wenige Zuschauer schalteten in dieser Saison noch nicht ein.

Zum Vergleich: Vergangene Woche schauten sich fast zwei Millionen Fans das Spiel des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen an. Dennoch standen für Sky am Samstag gute 4 Prozent Marktanteil auf dem Konto.

Jetzt liegt der Fokus von Sky auf die Rechte-Vergabe für die Bundesliga. Vor Kurzem verkündete die DFL, dass das Rechtepaket B, das die Samstagsspiele um 15.30 Uhr sowie die Einzelspiele am Freitagabend und die Relegation (insgesamt 196 Spiele pro Saison) enthält, neu ausgeschrieben wird. DAZN macht sich große Hoffnungen, Sky hingegen muss zittern.