Sky verkündet Fußball-Hammer! Mega-News für die Kunden

Seit dieser Saison gibt es für die Bundesliga-Fans bei Sky eine Neuerung, wenn sie die Samstagnachmittagsspiele schauen. Es geht um die „My Matchday“-Funktion, die schon für ein Millionenpublikum gesorgt hat.

Jetzt geht Sky noch einen Schritt weiter: Ab sofort gibt es sämtliche Funktionen auch am Freitagabend, Samstag- und Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga.

Sky: Hammer-News für die Kunden

Eine aktuelle Befragung von „Civey“ im Auftrag von Sky Deutschland zeigt, wie beliebt diese neuen Möglichkeiten sind. 44 Prozent der Fans freuen sich über die Option, zwischen parallel laufenden Spielen zu wechseln. 23 Prozent lieben frei wählbare Kamera- und Tonoptionen, 22 Prozent nutzen Splitscreens, und 20 Prozent lassen sich per Pushnachricht über Tore und Entscheidungen informieren.

Auch interessant: Nächster RTL-Hammer! Sender schnappt sich Fußball-Rechte

Sky Sport-Chefredakteur Alexander Rösner erklärt: „Es freut uns sehr, dass ‚My Matchday‘ bei unseren Zuschauern so gut ankommt. Wir sind der Überzeugung, dass wir den Fans mit diesem neuen interaktiven Service am Samstagnachmittag das zeitgemäße und individuelle Fußball-Erlebnis bieten. Deshalb ist ‚My Matchday‘ ab sofort zusätzlich zu den Einzelspielen und der Konferenz auch in der 2. Bundesliga bei allen Parallelspielen verfügbar. Wir investieren weiter in digitale Innovationen, um unsere Rolle als führender Sport-Anbieter auszubauen.“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Titel „My Matchday“ präsentiert der Pay-TV-Sender ein völlig neues Bundesliga-Gefühl. Fans können mit den interaktiven Live-Funktionen „Match-Alarm“ und „Multiview“ ihr ganz persönliches Fußball-Erlebnis gestalten. Die Bedienung erfolgt bequem über die Fernbedienung.

Sky bringt alle Spiele auf einen Blick

Mit „Multiview“ erleben Zuschauer alle parallelen Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga in einer Mehrfachbildansicht. Kein Tor, kein Elfmeter, kein Platzverweis bleibt unbemerkt. Auf dem linearen Kanal läuft der Kommentar des redaktionell festgelegten Topspiels. Kunden mit Sky Stream oder einem internetfähigen Sky Q Receiver können zusätzlich die Tonspur individuell anpassen. Auf Knopfdruck wechseln sie zwischen Mehrfach- und Vollbildansicht – ganz nach Lust und Laune.

Die Funktion „Match-Alarm“ hält Fans während des Einzelspiels über alle wichtigen Ereignisse auf den anderen Plätzen auf dem Laufenden. Kommt es anderswo zu einem Tor oder Platzverweis, erscheint sofort eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Wer will, springt direkt zur Szene oder bleibt einfach bei seinem Spiel.

Mehr Nachrichten für dich:

Diese interaktiven Extras stehen derzeit exklusiv allen Kunden mit Sky Stream oder einem mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver zur Verfügung und machen den Bundesliga-Nachmittag bei Sky noch spannender.