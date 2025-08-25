Sky jubelt! Bundesliga-Coup trotz Konferenz-Verlust

Einst erfand man die Bundesliga-Konferenz, nun ist die Kult – und futsch. Bei der Rechtevergabe verlor Sky das legendäre Angebot an den schärfsten Konkurrenten DAZN. Und auch wenn man sich ein schlaues Konkurrenz-Produkt schuf, ist der Samstagnachmittag in der Bundesliga kein reines Sky-Territorium mehr.

Umso erstaunlicher, dass Sky gleich am 1. Spieltag satte Quoten mit der Bundesliga am Samstag einfuhr. Trotz der neuen Konkurrenz durfte der Pay-TV-Riese über einen großen Zuspruch jubeln. Und das, obwohl die Vorzeichen eigentlich nicht gut standen.

Sky jubelt trotz verlorener Bundesliga-Konferenz

Mit 950.000 Zuschauern im linearen TV erreichte Sky laut „DWDL“ mit den Einzelspielen ab 15.30 Uhr satte 19,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das ist nur unwesentlich weniger als der Schnitt der letzten Saison (1,18 Mio, 21,7%). Und das, obwohl am vergangenen Samstag nicht nur die Konferenz erstmals fehlte, sondern auch die Zugpferde Bayern München und Borussia Dortmund.

Die mit Abstand größten Quoten-Garanten spielten nämlich am Freitag- (6:0 gegen Leipzig) beziehungsweise Samstagabend (3:3 auf St. Pauli). Doch auch ohne die beiden größten deutschen Klubs im Repertoire schalteten viele Fußballfans bei Sky ein – die erzielten Streaming-Reichweiten über WOW, Skysport, SkyGo & Co. sind da noch gar nicht eingerechnet.

Und DAZN? Die veröffentlichen ihre Einschaltquoten weiter nur äußerst spärlich. Über den linearen Sender DAZN 1 erreichte man bei der ersten Konferenz der Firmengeschichte im Vergleich ebenfalls ansehnliche Zahlen. Da dieser Kanal beim Streamingdienst aber einen eher kleinen Teil der Zuschauer ausmacht, gibt es keine wirklich vergleichbaren Werte für die Bundesliga am 1. Spieltag.