Sky: Bundesliga-Fans stocksauer – wegen dieses Angebots

Ganz Fußball-Deutschland hatte sich auf das Kracher-Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am 9. November gefreut. Einige Fans schauten an jenem Abend jedoch in die Röhre, weil der TV-Sender Sky mit massiven technischen Problemen kämpfen hatte.

Weil Sky Go und Sky Ticket zusammenbrachen, konnten tausende Menschen das Spiel nicht verfolgen. Wenige Tage später verkündete Sky, dass die betroffenen Zuschauer entschädigt werden. Nun steht fest, wie diese Entschädigungen konkret aussehen. Und diese Pläne gefallen längst nicht jedem Kunden.

Sky entschädigt Kunden nach Problemen bei Bayern - BVB

„Sky Ticket User, die speziell um das Spiel zu sehen, am 9. November 2019 ein Tagesticket bzw. ab 3. November 2019 ein Wochenticket gebucht haben, erhalten den Kaufpreis hierfür zurück“, teilte Sky mit.

Heißt: Kurzentschlossene werden voll entschädigt.

Film als Ausgleich

Anders sieht es bei Abonnenten von Sky Go oder Kunden des Supersport Monatstickets aus. „Die betroffenen Nutzer eines Supersport Monatstickets oder von Sky Go, werden direkt kontaktiert und erhalten als Ausgleich zusätzlichen Sky Content geschenkt oder zu einem nennenswerten Discount. Zu dem Content, den wir betroffenen Sky Go Nutzern schenken, gehören Freifilme aus dem Bereich Sky Store.“

Heißt: Diese Zuschauer erhalten lediglich einen Film aus dem Sky Store, dessen Leihe 4,99 bzw. 5,99 Euro kostet.

----------------

Sport-Top-News:

----------------

„Das ist ein Witz, eine Frechheit!“

Über diese Entschädigung sind viele Kunden alles andere als erfreut. In den sozialen Medien ließen die Zuschauer ihrem Unmut freien Lauf.

Ein paar der Twitter-Reaktionen: