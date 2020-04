Sky: Starke Aktion in der Bundesliga-Pause! Der Sender gibt bekannt, dass...

Gute Nachrichten für alle Bars, die ihren Kunden dank Sky für gewöhnlich Live-Fußball zeigen!

Sportbars müssen in der Corona-Pause nicht für ihr Sky-Abonnement zahlen. Der Pay-TV-Sender will die Zahlungen „rückwirkend zum 14. März 2020 so lange aussetzen, bis wir wieder ein adäquates Live-Sport-TV-Programm liefern können“, heißt es in einem Schreiben an die Gastronomen.

Sky geht auf Sportsbars zu

Für private Kunden gibt es bisher keine finanzielle Kulanz-Regelung. Das Unternehmen hat allerdings für alle Kunden sein Unterhaltungsangebot (Sky Entertainment und Sky Cinema) mit Filmen und Serien für einen Monat frei geschaltet.

Für Sportfans hat der Sender zudem drei neue Sendungen. In den halbstündigen Formaten geht es um Tennis (Mittwoch, 15.00 Uhr), Handball (Donnerstag, 18.30 Uhr) und Formel 1 (Freitag an den ursprünglichen geplanten Grand-Prix-Wochenenden, 18.30 Uhr).

-----------------

Liga-Pause: Stand der Dinge

Die Bundesliga-Pause ist aktuell bis zum 30. April angesetzt.

In der kommenden Woche berät die DFL mit Politikern und Medizinern das weitere Vorgehen.

Am 17. April fällt die Liga auf einer Mitgliederversammlng eine Entscheidung, ob es am ersten Mai-Wochenende tatsächlich weitergeht.

-----------------

Mehr zum Thema:

-----------------

Sky und DAZN ohne Sport

Sky hat wie der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN nach der Absage nahezu alle Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus derzeit keine Live-Übertragungen im Angebot. Sie zeigen aktuell vor allem Dokumentationen und Aufzeichnungen früherer Fußballspiele. (dhe/dpa)