Sky verliert immer mehr Fußball-Rechte. Nun will das Unternehmen mit einer Offensive gegen Kündigungswellen steuern.

Sky-Hammer! Nach Rechte-Verlusten – Pay-TV-Riese bläst SO zur Offensive

Unterföhring. Keine Champions League mehr, die Bundesliga nur noch am Samstag – für Sky brechen ab Sommer schwierige Zeiten an, zumindest im Sport. Denn gleichwertiger Ersatz ist bislang Fehlanzeige.

Kunden, die vorrangig für Spitzenfußball ein Abonnement besitzen, schauen sich bereits nach Alternativen um. Es droht eine Kündigungswelle, Sky muss kreativ werden. Der Pay-TV-Riese plant deshalb nun eine große Entertainment-Offensive. Hier liest du, was er vor hat.

Sky: Entertainment-Offensive soll Sportrechte-Verluste auffangen

Sky steht vor einem großen Problem: Die Liebhaber von Spitzenfußball, die einen großen Anteil der Kunden ausmachen, kommen immer einfacher um ein Sky-Abonnement herum. Denn DAZN ist weiter auf dem Vormarsch, neue Konkurrenten wie Amazon und die Telekom haben ihren Hut ebenfalls in den Ring geworfen.

Sky und DAZN kämpfen an allen Fronten um TV-Rechte. Foto: imago/Gribaudi/ImagePhoto

Der Kampf um die begehrten Sportrechte wird immer heftiger, eine Abhängigkeit von einzelnen Übertragungsrechten entsprechend riskanter. Bei Sky begegnet man dieser Entwicklung mit einer Unterhaltungs-Offensive.

+++ Sky-Legende gibt Comeback – und die Fans sind außer sich +++

Sollen Film- und Serienfans die abwandernden Fußballfans ersetzen? Nun hat Sky große Neuerungen im Entertainment-Bereich verkündet – und zum Großangriff auf den Unterhaltungs-Sektor geblasen.

--------------------------------

Bundesliga und Europapokal – wer zeigt was ab 2021/22?

Bundesliga-Freitag - DAZN

Bundesliga-Samstag - Sky

Bundesliga Sonntag - DAZN

2. Bundesliga - Sky

Champions League - DAZN/Amazon

Europa League - RTL

--------------------------------

Sky bläst zur Entertainment-Offensive

Schon 2020 hatte der Anbieter aus Unterföhring seine Abo-Modelle von Film und Entertainment zusammengelegt, um mit einem gebündelten Streaming-Angebot den Platzhirschen Netflix und Amazon Prime die Stirn zu bieten.

Nun setzt Sky auch im linearen Fernsehen einen drauf – und verkündet eine „große Entertainment-Offensive“.

--------------------------------

Mehr Sport-News:

--------------------------------

Neue Sender, neue Eigenproduktionen und viele deutsche Erstausstrahlungen: Das Sky-Abo soll für die Fans von Filmen und Serien unumgänglich werden. „Über 3800 Episoden, 56 Sky-Neustarts, 17 Sky-Originals und viele deutsche Erstausstrahlungen in 2021“ sollen helfen.

Bei Sky gibt es eine große Verkündung. Foto: imago images / Poolfoto

Sky: Zwei neue Sender ab April

Ab 1. April wartet Sky mit den neuen Sendern „Sky Comedy“ und „Sky Crime“ auf – die Kampfansagen gibt es schon jetzt: „Um Sky kommen alle True Crime und Comedy-Fans nicht mehr herum“, sagt Programmchefin Elke Walthelm vollmundig.

Unterhaltung statt Spitzenfußball – ob dieser Plan aufgeht, wird Sky schon bald an der Entwicklung seiner Abo-Zahlen ablesen können.

Sky hat mit Kündigungen zu kämpfen

Schon im letzten Jahr hatte der Sender mit einer Kündigungswelle zu kämpfen. Umso überraschender war es, als der Sender vor kurzem eine wahre Hammer-Nachricht verkündete >>>

DAZN gräbt Sky bei der Bundesliga immer mehr Rechte ab. Foto: imago images/Eibner

In der Formel 1 besitzt Sky ab März die Exklusivrechte für alle Rennen. Vier davon werden per Sublizenz mit RTL geteilt, ansonsten kommt der Motorsport-Fan in Deutschland künftig nicht mehr um ein Sky-Abo herum.

Für die neue Rechtsituation hat Sky sogar einen neuen Sender geschaffen. Bei „Sky Sport F1“ wird rund um die Uhr über Motorsport berichtet. Nicht nur die Königsklasse, auch die Formel 2 und 3 sowie die Rennserien „Porsche Supercup“ und „Extreme E“ werden dort übertragen. Hier mehr dazu >>