Schweiz – Deutschland im Live-Ticker: Schnappt sich die DFB-Elf den ersten Sieg?

Über neun Monate hatte die Nationalmannschaft kein Spiel bestritten, am Sonntag steht mit der Begegnung Schweiz – Deutschland dann gleich die zweite Begegnung innerhalb weniger Tage an. Holt sich die DFB-Auswahl bei Schweiz gegen Deutschland den ersten Sieg in der diesjährigen Nations League?

Gegen Spanien blieb den Deutschen der Jubel verwehrt – ein spätes Gegentor verhinderte den Sieg.

Schweiz – Deutschland im Live-Ticker

Kann Deutschland gegen Schweiz wieder etwas Selbstvertrauen auftanken oder gibt es das böse Erwachen.

Bei unserem Live-Ticker zur Partie Schweiz gegen Deutschland bleibst du immer auf dem Laufenden.

Spielinfo:

Anpfiff: Sonntag, 6. September, 20.45 Uhr

Stadion: St.-Jakob-Park (Basel)

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Schweiz – Deutschland -:- (-:-)

Tore:

15.00 Uhr: Die ewige Statistik in diesem Duell spricht für die Deutschen. 36 Siege in 51 Duellen dazu sechs Remis. Schweiz gewann neun Spiele.

13.14 Uhr: In der deutschen Mannschaft dürfte es einige Veränderungen in der Startelf geben. So darf sich beispielsweise im Tor Oliver Baumann Chancen auf einen Einsatz ausrechnen.

11.33 Uhr: Noch schlechter lief es bei den Schweizern. Die Eidgenossen verloren ihr Auftaktspiel gegen die Ukraine mit 1:2.

10.02 Uhr: Bei den Deutschen ist der Frust nach dem Unentschieden gegen Spanien groß. Lange Zeit führte Löws Auswahl, nur um dann in der 96. Minute den Ausgleich zu kassieren.

Samstag, 5. September, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Schweiz – Deutschland. Der zweite Spieltag der Nations League steht an.