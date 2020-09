Schweiz – Deutschland im Live-Ticker: DFB-Team dank Gündogan in Führung – Pfostenknaller für die Schweiz

Über neun Monate hatte die Nationalmannschaft kein Spiel bestritten, am Sonntag steht mit der Begegnung Schweiz – Deutschland dann gleich die zweite Begegnung innerhalb weniger Tage an. Holt sich die DFB-Auswahl bei Schweiz gegen Deutschland den ersten Sieg in der diesjährigen Nations League?

Gegen Spanien blieb den Deutschen der Jubel verwehrt – ein spätes Gegentor verhinderte den Sieg.

Schweiz – Deutschland im Live-Ticker

Kann Deutschland gegen Schweiz wieder etwas Selbstvertrauen auftanken oder gibt es das böse Erwachen.

Bei unserem Live-Ticker zur Partie Schweiz gegen Deutschland bleibst du immer auf dem Laufenden.

Schweiz – Deutschland 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Gündogan (14.)

46.: Weiter geht es mit einer Veränderung in der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw: Julian Brandt ersetzt Leroy Sané.

45.: Halbzeit!

Deutschland führt gegen die Schweiz. Nach einer starken Anfangsphase des DFB-Teams steckten die Gastgeber aber nicht auf, sondern kamen immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen. Die Führung geht dennoch in Ordnung. In Halbzeit 2 ist noch vieles möglich.

44.: Nächster Abschluss der Nati: Auch Xhaka versucht es aus der Entfernung, aber Leno kann den Schuss über den Querbalken lenken.

42.: Steffen mit einem guten Pass durch die DFB-Defensive. Seferovic läuft Süle im Rücken davon. Sein Schuss knallt an den Pfosten!

38.: Guter Versuch von Werner aus halblinker Position. Der Chelsea-Profi legt sich den Ball selbst hoch und setzt den Schuss dann knapp drüber.

36.: Seferovic hält aus der Distanz einfach mal drauf. Ginter fälscht noch mit dem Rücken ab und macht den Versuch höchstgefährlich – aber nur Außennetz!

32.: Julian Draxler hat das 2:0 auf dem Fuß. Im vollen Lauf kann er die stramme Flanke von Werner jedoch nicht gut genug platzieren. Auch Sanés Nachschuss kann Schweiz-Keeper Sommer entschärfen. Der Bayer hätte aber ohnehin im Abseits gestanden.

30.: Niklas Süle sieht Gelb für ein taktisches Foul an Breel Embolo.

28.: Die DFB-Elf hat einige Gänge zurückgeschaltet. Und das kann Seferovic nach einer guten Vorlage von Sow beinahe zum Augleich nutzen. Den halbhohen Ball trifft der freistehende Stürmer allerdings nicht richtig. Glück für die deutsche Mannschaft!

26.: Die beste Chance der Partie für die Schweiz. Embolo steckt auf Steffen durch, aber Leno siegt stark im Eins-gegen-Eins.

24.: Eine Flanke von Benito findet Widmer in der Mitte. Der kann aber nicht genügend Power hinter seinen Kopfball aus kurzer Distanz bringen. Kein Problem für Leno.

22.: Die Schweizer lassen nicht locker, laufen weiter aggressiv und vor allem früh an. Deutschland verteidigt diszipliniert. Abschlüsse hatten die Gastgeber bislang nicht wirklich.

17.: Die Schweizer gewähren Deutschland jetzt mehr Räume. Das DFB-Team kommt häufig ins gefährliche letzte Drittel.

14.: TOOOOOR für Deutschland!

Gündogan schiebt überlegt aus gut 17 Metern ein. Die Vorarbeit leistet Ginter.

12.: Embolo lässt einen Pass auf ihn selbst einfach durchlaufen, die deutsche Verteidigung passt nicht auf. Aber Leno kommt vor dem heranlaufenden Schweizer Stürmer an den Ball. Gefahr gebannt.

9.: Bundestrainer Löw sieht nicht ganz zufrieden aus. Grund könnten die Probleme in der Deutschen Defensive mit dem starken Schweizer Pressing sein.

7.: Sané testet Yann Sommer. Im Strafraum hat der Neu-Bayer viel Zeit, legt sich das Leder auf den rechten Fuß und zieht ab. Sommer hält den strammen Flachschuss aber fest.

4.: Erster deutscher Versuch im Ansatz. Werner startet in die Lücke. Der Ball bleibt hängen, aber in den Reihen der DFB-Elf. Sané findet den rechts mitgelaufenen Kehrer am Sechzehnereck. Doch ein Schweizer Verteidiger grätscht dazwischen und klärt die Situation.

1. Minute: Los geht's! Deutschland in Weiß, die Schweiz in Rot.

20.19 Uhr: Gelingt heute der erste Sieg? Löw tauscht im Vergleich zum Spanien-Duell zweimal: Im Tor (Leno für Trapp) und in der Abwehr (Ginter statt Can).

19.49 Uhr: So gehen es die Teams heute an:

Deutschland: Leno – Kehrer, Ginter, Süle, Rüdiger, Gosens – Gündogan, Kroos – Draxler – Sané, Werner

Leno – Kehrer, Ginter, Süle, Rüdiger, Gosens – Gündogan, Kroos – Draxler – Sané, Werner Schweiz: Sommer – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Benito – Sow, Xhaka – Embolo, Steffen – Seferovic

Sonntag, 6. September, 9.30 Uhr: Matchday für Deutschland und die Schweiz. Wer kann heute Abend im St.-Jakob-Park triumphieren?

15.00 Uhr: Die ewige Statistik in diesem Duell spricht für die Deutschen. 36 Siege in 51 Duellen dazu sechs Remis. Schweiz gewann neun Spiele.

13.14 Uhr: In der deutschen Mannschaft dürfte es einige Veränderungen in der Startelf geben. So darf sich beispielsweise im Tor Oliver Baumann Chancen auf einen Einsatz ausrechnen.

11.33 Uhr: Noch schlechter lief es bei den Schweizern. Die Eidgenossen verloren ihr Auftaktspiel gegen die Ukraine mit 1:2.

10.02 Uhr: Bei den Deutschen ist der Frust nach dem Unentschieden gegen Spanien groß. Lange Zeit führte Löws Auswahl, nur um dann in der 96. Minute den Ausgleich zu kassieren.

Samstag, 5. September, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Schweiz – Deutschland. Der zweite Spieltag der Nations League steht an.

Spielinfo: