Wolfsburg - Schalke im Live-Ticker: Tödliche Tragödie im Stadion – Kabak trifft

Wolfsburg. Englische Woche, vorletzter Spieltag des Jahres und deftige Probleme beim FC Schalke 04! Am Mittwochabend empfängt Wolfsburg Schalke und steht einer extrem dezimierten S04-Defensive gegenüber.

Bei Wolfsburg gegen Schalke fehlen Knappen-Trainer David Wagner neben den langzeitverletzten Innenverteidigern Salif Sané und Benjamin Stambouli auch Weston McKennie und Keeper Alexander Nübel. Dazu steht Matja Nastasic weiter auf der Kippe.

Abwehrprobleme hin oder her: In Wolfsburg will Schalke seine starke Form mit fünf Siegen aus den letzten sieben Ligaspielen bestätigen.

DER WESTEN begleitet die Partie Wolfsburg – Schalke im Live-Ticker.

Wolfsburg – Schalke 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Kabak (49.)

Bestätigte Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserant, Brooks, Roussillon - Guilavogui - X. Schlager, Arnold -Brekalo, Joao Victor - Weghorst

Bank: Pervan, William, Otavio, Steffen, Klaus, Gerhardt, Knoche, Ginczek, Rexhbecaj

Schalke: Schubert – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – Mascarell, Serdar, Caligiuri – Harit – Burgstaller, Reese

Bank: Langer, Raman, Matondo, Boujeellab,, Skrzybski, Carls, Becker, Mercan

68.: Auch im Stadion wurde der Todesfall nun durchgesagt, auch, um den plötzlich eingestellten Support beider Lager zu erklären. Anschließend gibt es Standing Ovations.

63.: Schalke hat durch den extrem glücklichen Führungstreffer Aufwind, spielt sich weitere Chancen heraus. Jetzt aber mal wieder eine starke Parade von Schubert, der einen Schuss des völlig freistehenden Brekalo pariert.

59.: Eine extrem gedrückte Stimmung im Stadion, obwohl es auf dem Rasen heiß her geht. Alles zum tödlichen Unglück im Stadion hier >>>

53.: Die Führung bleibt bestehen, der Video-Assi hat überprüft, ob vor der Ecke eine Abseitsituation vorlag. Dem war nicht so.

49.: TOOOOOOOOOOOOR für Schalke!

Nach einer Ecke von Schalke verwandelt Kabak einen Abpraller. Doch der Videoschiedsrichter überprüft noch mal.

48.: Eine schlimme Nachricht erreicht uns aus dem Gästeblock. Dort ist ein Fan schwer gestürzt, kämpfte lange um sein Leben und soll soeben verstorben sein. Die Schalke-Fans haben aus Anteilnahme den Support eingestellt, die Fans der Wölfe haben sich angeschlossen.

46. Minute: Weiter gehts! Wolfsburg direkt wieder im Vorwärtsgang.

Pause! Mit richtig viel Dusel hat Schalke hier ein 0:0 zur Pause gehalten. Es geht fast ausnahmslos in eine Richtung, die Wölfe scheitern reihenweise an Schubert, Pfosten oder Zielgenauigkeit. Beim S04 muss sich in der Kabine richtig viel tun.

40.: Wolfsburg drückend überlegen, Schalke taumelt. Erst trifft Joao Victor den Pfosten, dann klaut sich der Brasilianer eine Minute später die Kugel von einem Schalker, spielt einen Doppelpass mit Brekalo und zielt aus kurzer Distanz und spitzem Winkel Zentimeter zu genau. Der Ball geht am langen Pfosten vorbei.

37.: Caligiuri auf Serdar, der einen Kunstschuss versucht. Die Kugel fliegt aus 20 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. Casteels wäre aber wohl auch da gewesen.

32.: Die Ecke kommt gefährlich, Schlager mit dem Abschluss aus kurzer Distanz, wieder ist Schubert da. Der Nachwuchskeeper wird jetzt regelrecht warmgeschossen.

31.: Monster-Save von Schubert! Arnold lässt die S04-Defensive im Strafraum aussteigen, zieht flach ab. Der Startelf-Debütant ist blitzschnell unten und reagiert glänzend, indem er dem Schuss zur Ecke ablenkt. Der wäre genau im Toreck gelandet.

21.: Und wieder die Wölfe: Ein Arnold-Freistoß landet auf dem Kopf von Weghorst, der baumlange Stürmer verlängert den Ball knapp am Winkel vorbei.

19.: Oh Burgstaller! Bei einem schnellen Konter der Königsblauen geht der Österreicher nach starkem Harit-Pass allein auf Casteels zu, traut sich aber den Abschluss nicht und legt stattdessen quer. Dort klärt Tisserant vor Reese und die Großchance ist dahin. Das war einfach nur fehlendes Selbstvertrauen.

16.: Fabian Reese gehört die erste gute Schalke-Chance. Eine flache Hereingabe von links bringt der Startelf-Debütant im Fallen aufs Tor, Casteels lenkt den Ball um den Pfosten.

13.: Schalke zog am Anfang gut mit, jetzt ist nur noch Wolfsburg im Vorwärtsgang.

9.: Nächste dicke VfL-Chance. Kapitän Guilavogui kommt aus dem Rückraum angerauscht und feuert aus 18 Metern mit voller Wucht drauf. Schubert verhindert den Einschlag – der Ball kam mit so viel Wucht, dass er zweimal zugreifen muss.

7.: Beide Teams verstecken sich nicht. Sie suchen stattdessen bereits im Aufbau den Pass in die Schnittstelle oder den Weg zum Tor. Die ersten Minuten machen Spaß.

3.: Harit verspekuliert sich bei einer Flanke beim Gegenzug. Dann wieder Wolfsburg, Doppelchance für Arnold. Hier gehts direkt gut ab.

1.: Erste riesige Wolfsburg-Chance nach 50 Sekunden. Eine Mbabu-Flanke landet bei Weghorst, der vor dem bereits geschlagenen Schubert noch einmal querlegen will. Oczipka rettet in hööchster Not.

1. Minute: Anpfiff mit leichter Verspätung! Lichtschalter in Wolfsburg war vielleicht kaputt – davon könnte man bei dem Flutlichtgezucke hier zumindest ausgehen. Jetzt aber Fußball: Schalke stößt an und verliert direkt mal den Ball.

20.31 Uhr: Die Seitenwahl ist durch, die Wimpel getauscht. In wenigen Sekunden geht es los.

20.26 Uhr: Die Wolfsburg-Ultras sind heute erstmals wieder in den Unterrang gezogen, damit die Stimmung im Stadion besser wird. Na da sind wir aber gespannt....

20.20 Uhr: Wagner erklärt seine Gedanken bei der Startelf: „Benito Raman ist nicht auf dem Energielevel. Die letzten Spiele haben viele Körner gekostet, so dass wir nicht davon ausgehen können, dass er heute alles reinwerfen kann. Reese hat Praxis von der zweiten Mannschaft und ist für unser Spiel geradezu prädestiniert.“

20.01 Uhr: In einer halben Stunde geht es los. Bis dahin gibts in Wolfsburg, wie man es kennt, noch eine Menge Stadionsprecher-Gebrüll und Flutlicht-Strobo. Ach Fußball...

19.40 Uhr: Und tatsächlich steht Ahmed Kutucu nicht im Kader.

ℹ️ Ahmed #Kutucu hat weiterhin Schmerzen im Fuß und muss daher erneut passen.#S04 | 🔵⚪️ | #WOBS04 — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2019

19.28 Uhr: Nanu?! Benito Raman sitzt heute nur auf der Bank, ebenso Rabbi Matondo. Dafür stürmt neben Guido Burgstaller Fabian Reese – für den 22-jährigen das Startelf-Debüt und der erste Einsatz seit dem 1. Spieltag!

19.26 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So gehen die Teams ins Spiel:

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserant, Brooks, Roussillon - Guilavogui - X. Schlager, Arnold -Brekalo, Joao Victor - Weghorst

Bank: Pervan, William, Otavio, Steffen, Klaus, Gerhardt, Knoche, Ginczek, Rexhbecaj

Schalke: Schubert – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – Mascarell, Serdar, Caligiuri – Harit – Burgstaller, Reese

Bank: Langer, Raman, Matondo, Boujeellab,, Skrzybski, Carls, Becker, Mercan

19.21 Uhr: Wieder eine schlechte Kunde für den FC Schalke 04: Nach Informationen der „Bild“ fällt Ahmed Kutucu wegen der Probleme am rechten Fuß auch in Wolfsburg aus.

19.07 Uhr: Die Verletzungssorgen sind für S04-Coach Wagner kein Grund zu Jammern. „Wir denken an Lösungen, nicht an Probleme. Sich gegen Widerstände zu wehren, ist ein Markenzeichen dieser Mannschaft“, betont der 48-Jährige. „Wie die Jungs mit diesen Rückschlägen in den letzten Wochen umgehen, das ist großartig.“

18.22 Uhr: Schalke hat nach 15 Spieltagen bereits 28 Zähler auf dem Konto – in seiner gesamten Bundesliga-Historie hatte der S04 zu diesem Zeitpunkt nur viermal mehr gesammelt. Nur zum Vergleich: In der letzten Saison hatte Schalke am 30. Spieltag (!!!) eeinen Punkt weniger als jetzt.

17.49 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Stuttgarter Martin Petersen. Ihm assistieren Alexander Sather (Grimma) und Robert Wessel (Berlin). Vierter Offizieller ist Patrick Ittrich aus Hamburg, von den Video-Schiedsrichtern Sven Jablonski und Thomas Gorniak aus Bremen wollen wir bitte möglichst wenig mitbekommen.

15.55 Uhr: David Wagner über den VfL: „Wolfsburg ist eine top Mannschaft. Sie hatten eine Phase, bei dem sie nicht an ihrem Optimum waren und haben jetzt verdient Gladbach geschlagen. Sie spielen mit sehr viel Intensität und Tempo und haben eine Menge Qualität in allen Mannschaftsteilen. Die Chancenverwertung war bislang sicherlich ausbaufähig – das darf am Mittwoch gerne so bleiben.“

14.02 Uhr: Obwohl nur Tabellenneunter hat der VfL Wolfsburg die beste Defensive der Bundesliga. 15 Gegentore kassierte die Glasner-Elf in den bisherigen 15 Spieltagen. Auf Platz 2: Der FC Schalke 04 – der sich den Rang bei 18 Gegentoren mit Freiburg und Gladbach teilt.

11.31 Uhr: Ein Remis ist heute eher unwahrscheinlich, unentschieden hat Wolfsburg nämlich in der Liga zuletzt vor knapp zwei Monaten (!) gespielt – am 19. Oktober gab es ein 1:1 bei RB Leipzig.

Mittwoch, 9.07 Uhr: Matchday! Heute Abends gehts rund im Volkswagen-Stadion. Die aktuelle Serie spricht für den S04 – die Wölfe verloren ganze 6 der letzten 10 Spiele.

18.48 Uhr: Die jüngste Bilanz der Wölfe gegen die Knappen: Nur eins der letzten acht Spiele konnten gewonnen werden. Dem gegenüber stehen sechs Schalke-Siege im gleichen Zeitraum – nur einmal seit Februar 2016 gab es ein Remis.

15.45 Uhr: VfL-Trainer Oliver Glasner muss gegen Schalke auf Ignacio Camacho (Sprunggelenksverletzung), Admir Mehmedi (Oberschenkelprobleme) und Ersatzkeeper Niklas Klinger (Handgelenksverletzung) verzichten.

14.17 Uhr: Zu den verletzten Defensivspielern Sané und Stambouli (und möglicherweise Nastasic) gesellte sich am Sonntag auch noch Allrounder Weston McKennie. Mit seiner Schulterverletzung reist er nicht nach Wolfsburg und verschärft die Abwehrprobleme des S04.

13.31 Uhr: Wie übel das Rot-Foul von Nübel war zeigt ein Selfie, dass Opfer Gacinovic vor der Abreise ins Krankenhaus noch in der Kabine machte. Hier kannst du es sehen >>

12.44 Uhr: Am heutigen Dienstag hat die DFB-Spruchkammer das Urteil gegen Alexander Nübel bekannt gegeben. Für sein Brutalo-Foul an Frankfurts Mijat Gacinovic muss der S04-Keeper und Kapitän „nur“ vier Spiele aussetzen. Das erste steigt morgen in Niedersachsen. Hier mehr zur Sperre >>

Dienstag, 11.10 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen beim Live-Ticker zum Bundeslligaduell zwischen VfL Wolfsburg und FC Schalke 04. Hier halten wir dich auf dem Laufenden und versorgen dich bis zum Anpfiff mit allen wissenswerten Informationen zum Spiel.