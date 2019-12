Wolfsburg - Schalke im Live-Ticker: S04 reist mit massiven Problemen zum VfL

Wolfsburg. Englische Woche, vorletzter Spieltag des Jahres und deftige Probleme beim FC Schalke 04! Am Mittwochabend empfängt Wolfsburg Schalke und steht einer extrem dezimierten S04-Defensive gegenüber.

Bei Wolfsburg gegen Schalke fehlen Knappen-Trainer David Wagner neben den langzeitverletzten Innenverteidigern Salif Sané und Benjamin Stambouli auch Weston McKennie und Keeper Alexander Nübel. Dazu steht Matja Nastasic weiter auf der Kippe.

Wolfsburg - Schalke im Live-Ticker

Abwehrprobleme hin oder her: In Wolfsburg will Schalke seine starke Form mit fünf Siegen aus den letzten sieben Ligaspielen bestätigen.

DER WESTEN begleitet die Partie Wolfsburg – Schalke im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight und bist immer auf dem Laufenden.

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - X. Schlager, Arnold - R. Steffen, Joao Victor - Weghorst

Schalke: Schubert – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – Mascarell, Serdar, Caligiuri – Harit – Raman, Matondo

15.45 Uhr: VfL-Trainer Oliver Glasner muss gegen Schalke auf Ignacio Camacho (Sprunggelenksverletzung), Admir Mehmedi (Oberschenkelprobleme) und Ersatzkeeper Niklas Klinger (Handgelenksverletzung) verzichten.

14.17 Uhr: Zu den verletzten Defensivspielern Sané und Stambouli (und möglicherweise Nastasic) gesellte sich am Sonntag auch noch Allrounder Weston McKennie. Mit seiner Schulterverletzung reist er nicht nach Wolfsburg und verschärft die Abwehrprobleme des S04.

13.31 Uhr: Wie übel das Rot-Foul von Nübel war zeigt ein Selfie, dass Opfer Gacinovic vor der Abreise ins Krankenhaus noch in der Kabine machte. Hier kannst du es sehen >>

12.44 Uhr: Am heutigen Dienstag hat die DFB-Spruchkammer das Urteil gegen Alexander Nübel bekannt gegeben. Für sein Brutalo-Foul an Frankfurts Mijat Gacinovic muss der S04-Keeper und Kapitän „nur“ vier Spiele aussetzen. Das erste steigt morgen in Niedersachsen. Hier mehr zur Sperre >>

Dienstag, 11.10 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen beim Live-Ticker zum Bundeslligaduell zwischen VfL Wolfsburg und FC Schalke 04. Hier halten wir dich auf dem Laufenden und versorgen dich bis zum Anpfiff mit allen wissenswerten Informationen zum Spiel.