Ex-Schalke-Star McKennie gibt Interview – als ihm DAS passiert, brechen alle vor Lachen in Tränen aus

Da hat Weston McKennie wirklich einen ganz üblen Zeitpunkt erwischt. Der von Schalke 04 an Juventus Turin ausgeliehene Mittelfeldspieler sorgt mit einer Interview-Panne für Lacher.

Vor allem die Reaktion von Weston McKennie selbst treibt so manchem Zuschauer Tränen in die Augen. Was war dem Ex-Schalke-Star passiert?

Ex-Schalke-Star McKennie verletzt sich bei Interview – und flucht sofort drauf los

Aktuell befindet sich McKennie bei der US-Amerikanischen Nationalmannschaft. Im Rahmen der Länderspielpause bestreitet auch die USA einige Freundschaftsspiele. Im Zuge dessen nahm der 22-Jährige an einer virtuellen Pressekonferenz teil.

Zunächst verlief das Mediengespräch mit den gewohnten Fragen und Antworten, die man aus der heutigen Fußballzeit zu genüge kennt. Doch als der Pressesprecher die letzten zwei Fragen ankündigt, ist auf einmal ein lauter Knall zu hören und ein McKennie zu sehen, der schmerzverzerrt sein Gesicht verzieht.

Offenbar hatte sich der US-Amerikaner unterm Tisch gestoßen. Auch wenn er mit aller Macht versucht, seine Schmerzen zu unterdrücken, ist ein deutliches Fluchen von McKennie zu hören.

Noch dazu sorgt sein verzerrter Gesichtsausdruck für einige Lacher in den sozialen Netzwerken, in denen das entsprechende Video vielfach geteilt wurde. Doch neben all der Erheiterung, litten seine Anhänger auch mit ihm. Wer kennt nicht den Schmerz, wenn man sich den Zeh am Türrahmen stößt.

McKennie und die USA zerlegen Panama

Ernsthafte Schäden scheint McKennie allerdings nicht davon getragen zu haben. Schon am Montag stand der ehemalige Schalke-Spieler für seine Nationalmannschaft wieder auf dem Feld und half beim überzeugenden 6:2-Sieg gegen Panama kräftig mit.

Die Tore erzielten allerdings andere Spieler. Dortmunds Giovanni Reyna wurde mit seinem Treffer zum drittjüngsten Torschützen in der Geschichte der USA. Die weiteren Tore erzielten die Doppelpacker Nicholas Gioacchini und Sebastian Soto sowie Sebastian Lletget. (mh)