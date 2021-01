Werder Bremen – FC Schalke 04: Schalke dominiert – und Mascarell belohnt Königsblau!

Die Zeiten sind düster bei den Knappen: Gelingt ihnen beim Spiel Werder Bremen – FC Schalke 04 doch nochmal ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt oder setzt es die nächste Pleite?

Werder Bremen – FC Schalke 04: Beim Auswärtsspiel sind die Schalker wieder mal in Zugzwang. Der Rückstand auf Mainz 05 liegt derzeit bei drei Punkten. Siegt Schalke nicht, könnte der Revierklub den Anschluss verlieren.

Werder Bremen – FC Schalke 04: Droht eine Chaos-Partie?

Wir begleiten die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04 im Live-Ticker. Hier erfährst du alles, was rund um die Partie wichtig ist.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------

Spieldaten:

Anstoß: 30.01.2021, 15.30 Uhr

Ort: Wohninvest Weserstadion (Bremen)

--------------------

Werder Bremen – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore: 0:1 Mascarell (38.)

--------------------

Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Agu - M. Eggestein - Bittencourt, Mbom - Schmid, Sargent

Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, Agu - M. Eggestein - Bittencourt, Mbom - Schmid, Sargent Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, Stambouli - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe

--------------------

Pause: „Das was uns die letzten Wochen stark gemacht, fehlt heute. Das nutzt Schalke natürlich aus“, sagt Christian Groß, Namensvetter des Schalke-Trainers am Sky-Mikro. Das sein Coach Florian Kohfeldt im Spiel etwas lauter wurde, kommentiert der verletzte, gebürtige Bremer: „Das ist das einzig gute, dass das aktive Coaching der Mannschaft helfen kann.“

45' Pause in Bremen! Schalke führt verdient gegen harmlose Bremer.

40' Wie reagiert Werder auf den Rückstand? Nun müssen die Bremer mehr Risiko gehen und ihre Igel-Taktik irgendwann aufgeben.

Toooooooooooor für Schalke!

38' Schalke spielt Fußball - und trifft. Schöner Angriff über die linke Seite, dann kommt der Ball auf Becker, der setzt Harit in Szene und der Marrokkaner legt zielgenau zurück auf Mascarell, der aus sieben Metern nur noch einschieben muss.

37' Zumindest defensiv steht S04, mit 48 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga, bis jetzt stabil.

35' Nach Ecke von Harit ist Nastasic mit dem Kopf dran - aber keine Gefahr fürs Werder-Tor.

32' Es ist kein Fußballleckerbissen hier im Bremer Weserstadion. Das war sicher nicht zu erwarten. Schalke bemüht, aber ohne gute Lösungen. Bremen bislang ein wenig enttäuschend. Entsprechend bedient auch Coach Kohfeldt an der Seitenlinie.

25' 75 Prozent Ballbesitz hat das Tabellenschlusslicht im Weserstadion. Bremen noch so gut wie gar nicht im Spiel, SVW-Coach Kohfeldt hat Möhwald bereits zum Aufwärmen geschickt.

22' Werder-Coach Florian Kohfeldt ist ja als Lautsprecher bekannt. Auch heute ist er bislang nicht mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden, hält ihnen eine lautstarke Predigt.

20' Das große befürchtete Schnee-Chaos in Bremen ist zum Glück ausgeblieben. Die Ränge zwar mit Schnee gesäumt, aber der Platz in einem guten Zustand.

19' Nächste Riesenchance für Schalke! Timo Becker fackelt aus 20 Metern einfach mal drauf, der Ball streicht hauchdünn am linken Torpfosten vorbei.

16' Romano Schmid mit dem nächsten Schuss aus der Ferne, aber keine Gefahr für Ralf Fährmann.

15' Viertelstunde rum - seit der Hoppe-Chance kamen beide Teams nicht mehr gefährlich vors gegnerische Gehäuse. S04 versucht das Spiel zu machen, Bremen kam durch einen Abschluss von Sergant nur zu einem ungefährlichen Versuch.

6' S04 macht das Spiel, Werder lässt sie machen und wartet auf Konter. Viel geht bei den Knappen über Mark Uth, der versucht die Bälle zu verteilen.

2' Schalke ganz in Königsblau, Werder traditionell in Grün-Weiß. Und die Knappen haben gleich die erste dicke Chance. Gebre Selassie will zurück zum Torwart köpfen und bedient unfreiwillig Hoppe, doch für den Youngster wird der Winkel am Ende zu spitz.

1' Los geht's!

15.29 Uhr: Paukenschlag zum Anpfiff! Sead Kolasinac ist neuer Kapitän der Knappen. Erstmals steht der Rückkehrer gemeinsam mit dem bisherigen Kapitän Omar Mascarell auf dem Feld. Christian Gross hatte zuletzt die Entscheidung offengelassen, sich nun aber für Kolasinac entschieden.

15.15 Uhr: „Wer glaubt, dass Schalke eine schlechte Mannschaft ist, wird scheitern“, sagt Werder-Coach Florian Kohfeldt deutlich.

14.55 Uhr: Ebenfalls im Kader fehlt weiter Nabil Bentaleb. S04-Coach Christian Gross hat sich vor dem Spiel gegen Bremen nochmal deutlich zum Algerier geäußert. >>> hier mehr dazu

14.46 Uhr: Die Knappen müssen im Norden ohne Benito Raman und Suat Serdar auskommen. Beide fehlen wegen einer Erkältung. Can Bozdogan hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen.

14.33 Uhr: Ohne Klaas-Jan Huntelaar und William startet Schalke 04 gegen Werder Bremen. Die beiden Neuzugänge sitzen vorerst auf der Bank. Im Angriff erhält Matthew Hoppe erneut den Vorzug, auf der rechten Verteidigerposition startet erneut Becker.

13.15 Uhr: Während Klaas-Jan Huntelaar heute mutmaßlich das erste Mal im Kader der Schalker stehen wird, bangen die Knappen um Suat Serdar. Der Mittelfeldmotor hatte gestern das Training abgebrochen.

Samstag, 30. Januar, 9.50 Uhr: Der Samstag ist gekommen und damit steht der Spieltag für die Knappen vor der Tür. Wird das Schneechaos Wirklichkeit?

17.20 Uhr: Droht morgen ein großes Chaos-Spiel in Bremen? Der Wetterbericht lässt das zumindest vermuten: Über Nacht könnte es an der Weser bis zu 15 Zentimeter Neuschnee geben. Die Temperaturen bleiben den gesamten Spieltag unter Null Grad. Ob Werder die Rasenheizung schon angeschmissen hat? Oder kämpfen die Profis morgen um einen orangenen Spielball?

Ein Blick in die dritte Liga zeigt: Immense Schneemengen können zum Problem für die Vereine werden. So hat Dynamo Dresden die für heute Abend angesetzte Partie gegen Bayern München II wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen müssen.

--------------------

S04-Top-News:

--------------------

14.00 Uhr: Schalke setzt seine Hoffnungen für das Bremen-Spiel in den „Hunter“. Wie S04-Trainer Christian Gross auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet, ist ein Einsatz des niederländischen Torjägers eingeplant. Eine andere wichtige Säule im Schalker Mittelfeld ist dagegen fraglich. Hier mehr >>>

--------------------

Die vergangenen 3 Duelle:

FC Schalke 04 – Werder Bremen 1:3

Bundesliga, 26.09.2020

Bundesliga, 26.09.2020 FC Schalke 04 – Werder Bremen 0:1

Bundesliga, 30.05.2020

Bundesliga, 30.05.2020 Werder Bremen – Schalke 04 1:2

Bundesliga, 23.11.2019

--------------------

Freitag, 29. Januar, 10.04 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum DER WESTEN-Liveticker zur Begegnung Werder Bremen gegen den FC Schalke 04. Hier bekommst du schon vor dem Anstoß alle wichtigen Infos zum Spiel und verpasst natürlich morgen Nachmittag keine wichtige Szene!