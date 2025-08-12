Ex-Schalker sorgen für Paukenschlag – alle Fans staunen über wilde Entscheidung

Zwei Spiele, ein Punkt – den Saisonstart hatte sich Waldhof Mannheim anders vorgestellt. Zwar ging es mit Verl (1:1) und Rostock (0:1) gegen zwei stärkere Teams aus Liga drei, doch nach den letzten Jahren wollte der Waldhof endlich von Saisonbeginn an Ruhe in den Verein bringen. Mit Gerhard Zuber und Matthias Schober sind gleich zwei Ex-Schalke-Funktionäre für den Drittligisten verantwortlich.

Doch ruhig ist es in Mannheim nicht wirklich – ganz im Gegenteil. Denn der Traditionsklub versinkt schon früh in der Saison im Chaos – die Ex-Schalke-Bosse Zuber und Schober sorgten nun für den ersten Trainerwechsel der neuen Spielzeit.

Trainer-Knall um Ex-Schalke-Bosse

Trainerwechsel sind im Fußball schon lange nichts allzu Spektakuläres mehr. Im Laufe der Saison tauschen viele Vereine – teilweise sogar mehr als einmal – den Chefcoach. Auf Schalke kennt man diese Prozedur bestens. Doch auch in Mannheim sind Veränderungen auf der Bank zur bitteren Konstante geworden.

Dies stellt der Drittligist nun einmal mehr unter Beweis: Dominik Glawogger musste nach nur zwei Spielen in der neuen Saison seinen Platz räumen, Zuber und Schober entschieden sich, schon früh die Reißleine zu ziehen. Nach nur neun Pflichtspielen endet die Zeit von Glawogger in Mannheim also schon wieder.

„Dennoch haben uns einige Entwicklungen in den vergangenen Wochen dazu bewogen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen“, erklärte Waldhof-Sportchef Zuber, der mehr als fünf Jahre Sportdirektor auf Schalke war. Von 2011 bis 2016 arbeitete er an der Seite von Horst Heldt für Königsblau.

SVW-Führung um Zuber und Schober gefordert

Schon früh in der Saison stehen Zuber und Schober, der in verschiedensten Funktionen fast 30 Jahre lang für S04 tätig war, im Rampenlicht. Es ist der erste Trainerwechsel im deutschen Profifußball – noch bevor die erste Bundesliga überhaupt angefangen hat und die erste Pokalrunde überhaupt gespielt worden ist. Im DFB-Pokal ist Waldhof nicht vertreten, der volle Fokus des Klubs liegt aus der dritten Liga und dem Landespokal.

Fakt ist: Die nächste Trainerentscheidung der sportlichen Führung um die beiden Ex-Knappen muss sitzen. Anderenfalls droht das nächste Chaos-Jahr im Abstiegskampf. In den letzten beiden Jahren konnte sich Mannheim hauchdünn retten.