VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: VAR-Wirrwarr erhitzt die Gemüter! SO ist die Regel

Am Mittwoch treten der VfL Wolfsburg und der FC Schalke 04 im DFB-Pokal gegeneinander an.

Gegen das in der Liga dominant auftretende Wolfsburg steht Schalke 04 vor einer schwierigen Aufgabe. Setzen die Knappen immerhin im Pokal ihren Siegeszug fort?

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 im Live-Ticker!

Schafft Schalke 04 die Überraschung gegen den VfL Wolfsburg oder setzen sich die Wölfe beim Heimspiel durch.

Alle Infos und Highlights rund um die Pokal-Begegnung zwischen Wolfsburg und dem FC Schalke 04 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Weghorst (40.)

Bestätigte Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt (68. Philipp), Arnold, Schlager (85. Guilavogui) - Baku (46. Brekalo), Steffen (68. Joao Victor) – Weghorst (85. Bialek)

Schalke: Fährmann - Becker, Thiaw, Nastasic, Kolasinac (62. Oczipka) - Mascarell (62. Boujellab), Stambouli - William (76. Mendyl), Uth, Harit - Hoppe

Nach Spielende: Die Szene des Spiels war der Elfmeter für den VfL Wolfsburg, der zur 1:0-Führung geführt hatte. Alles dazu findest du im Beitrag zur Halbzeit.

Abpfiff: Das war's! Schalke verliert hier äußerst unglücklich gegen den VfL Wolfsburg und scheidet aus dem DFB-Pokal aus.

90.+4 Minute: Schalke fordert nochmal einen Elfmeter, Thiaw war im Strafraum leicht gestoßen worden. Das ist aber zu wenig!

90. Minute: 4 Minuten Nachspielzeit, 4 Minuten bleiben S04 noch um das Pokal-Aus zu verhindern.

84. Minute: Jetzt muss eigentlich 1:1 stehen! Becker sprintet über die rechte Außenbahn, spielt den Ball flach in die Mitte, aber Hoppe haut den Ball aus Elfmeter über das Tor.

76. Minute: Gross wechselt erneut: Mendyl kommt für William.

74. Minute: Eigentlich sah alles danach aus, als würde Wolfsburg die Führung hier runterspielen. Doch dann wird es nochmal brandgefährlich! Boujellab spielt einen Zuckerpass auf Uth, der aus kurzer Distanz treffen muss. Casteels vereiltet abermals!

62. Minute: Schalke-Coach Christian Gross wechselt aus. Etwas überraschend geht Kolasinac runter, Oczipka kommt. Zudem ersetzt Boujellab Mascarell.

54. Minute: Dieses Mal fordern die Schalke-Fans einen Elfmeter. Arnold geht im Strafraum robust gegen Hoppe in den Zweikampf. Der Angreifer fällt, aber das Spiel wird fortgesetzt. Kein Einsatz im Kölner Keller.

52. Minute: Wolfsburg kommt mit mehr Schwung aus der Kabine, Schalke muss aufpassen, dass hier nicht schnell die Entscheidung fällt.

46. Minute: Weiter geht's!

Halbzeit: Ein Nachtrag zum VAR-Elfmeter. Das Spiel war vor dem Einsatz des VAR schon freigegeben, Fährmann hatte den Abstoß aber nicht ausgeführt. Einige Fans wunderten sich, denn eigentlich darf der VAR nur eingreifen, bevor der Ball wieder im Spiel ist. Die Schiedsrichter-Experten liefern nun eine Erklärung: "Eine Spielfortsetzung im Bedarfsfall unmittelbar nach ihrer Ausführung noch mal zurückzupfeifen (sozusagen bei vorschneller Freigabe), ist regeltechnisch zwar nicht völlig sauber, aber gängige Praxis. Gut zu beobachten beispielsweise bei einem Gerangel im Zuge von Eckstößen."

Eine Spielfortsetzung im Bedarfsfall unmittelbar nach ihrer Ausführung noch mal zurückzupfeifen (sozusagen bei vorschneller Freigabe), ist regeltechnisch zwar nicht völlig sauber, aber gängige Praxis. Gut zu beobachten beispielsweise bei einem Gerangel im Zuge von Eckstößen. — Collinas Erben (@CollinasErben) February 3, 2021

Halbzeit: Pause in Wolfsburg. Schalke macht ein ordentliches Spiel und liegt etwas unglücklich zurück. Da ist noch alles drin.

45. Minute: Fast der Ausgleich! Kolasinac bringt den Ball in die Mitte, Otavio kann den Ball nicht klären, Hoppe kommt zum Abschluss, aber Casteels hält aus kürzester Distanz.

40. Minute: Tor für Wolfsburg!

Wie bitter für Schalke! Weghorst schießt in die rechte Ecke, Fährmann hatte das geahnt und hält. Der Ball prallt nach vorne ab und Weghorst trifft im Nachschuss!

39. Minute: Fährmann will abstoßen, doch plötzlich schaltet sich der VAR ein. Schiedsrichter Zwayer guckt sich eine Szene nochmal an. William hatte Schlager im Luftduell getroffen. Die Entscheidung: Elfmeter! Harte Entscheidung.

31. Minute: Wolfsburg drückt, Schalke bekommt den Ball nicht weg. Am Ende der Aktion kommt Schlager zum Abschluss, verfehlt aber das Tor.

20. Minuten: Drei Ecken, zwei Schüsse aufs Tor - der FC Schalke 04 ist recht gut in die Partie gekommen und präsentiert sich zu Beginn nicht wie ein Tabellenschlusslicht.

Schalke kann ja wirklich Fußball spielen, warum machen die das nur nie? #S04 #WOBS04 — Roman Scholten (@chefchenberlin) February 3, 2021

14. Minute: Erste Doppelchance für den FC Schalke 04! Harit dribbelt im Sechszehner um bringt den Ball aufs Tor, Casteels wehrt zur Ecke ab. Nach der Ecke wird William mit einem Distanzschuss gefährlich.

12. Minute: Zum ersten Mal wird es einigermaßen gefährlich vor dem Tor. Steffen versucht es aus der Distanz, der Ball rollt allerdings ein, zwei Meter am Tor vorbei.

6. Minute: Mäßiger Beginn in Wolfsburg. Schalke überlässt den Gastgebern erstmal den Ball und beginnt abwartend.

Anpfiff: Los geht's in Wolfsburg.

18.21 Uhr: "Die Mannschaft hat sich von selbst aufgestellt", gesteht Trainer Christian Gross im Interview vor dem Spiel, sagt aber auch: "Ich habe volles Vertrauen in die Spieler."

18.18 Uhr: Für William ist es übrigens das Startelf-Debüt und das ausgerechnet gegen seinen Stammverein. Erst vor wenigen Tagen lieh Schalke den Brasilianer vom VfL Wolfsburg aus.

17.59 Uhr: Ob Schalke möglicherweise das Pokal-Spiel abschenkt und die Kräfte für die Liga schont? Nachvollziehbar wäre es!

17.57 Uhr: Bei einem Blick auf die Ersatzbank werden sich die Fans des FC Schalke 04 verwundert die Augen reiben. Statt der erlaubten 9 hat Schalke nur 6 Spieler auf der Bank sitzen. Neben Keeper Langer sitzen dort Mendyl, Oczipka, Boujellab, Mercan und Schöpf. Rönnow (Leistenprobleme), Huntelaar (Wadenprobleme) Raman und Serdar (Erkältung) fehlen. Dazu sind die Langzeitverletzten Paciencia, Skyrzbski, Sané und Ludewig nicht dabei. Neuzugang Mustafi fehlt ebenfalls noch.

17.43 Uhr: So startet der VfL Wolfsburg:

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold, Schlager - Baku, Steffen – Weghorst

17.39 Uhr: Die Aufstellung von Königsblau ist da:

Schalke: Fährmann - Becker, Thiaw, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, Stambouli - William, Uth, Harit - Hoppe

17.26 Uhr: Offenbar schlechte Nachrichten für Schalke 04: Nach Sky-Infos sind Suat Serdar, Klaas-Jan Huntelaar und Benito Raman gar nicht erst mit nach Wolfsburg gereist. Sie seien nicht topfit.

16.49 Uhr: Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner sagte über Schalke: "Die Schalker haben sich meiner Meinung nach unter Christian Gross schon konsolidiert. Man sieht eine klare Idee, wie sie den Gegner attackieren und auch im Ballbesitz agieren wollen. Spieler wie Raman, Harit, Uth oder Serdar stehen für richtig viel fußballerische Qualität. Mit den Neuzugängen mit Schalker Vergangenheit versucht der Klub für eine Aufbruchsstimmung zu sorgen. Wir sind vor Schalke gewarnt, aber unser Hauptaugenmerk liegt immer auf uns selbst. Es geht darum, eine richtig gute Leistung abzuliefern, denn das bringt die besten Siegchancen mit sich."

15.24 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Felix Zwayer. Anstoß ist heute um 18.30 Uhr.

14.26 Uhr: Beim Hinrunden-Duell in der Liga behielten die Wolfsburger die Oberhand. 2:0 gewannen die Wölfe im November. Anschließend sorgten die Knappen vor allem mit den Suspendierungen für Amine Harit und Nabil Bentaleb für Aufsehen.

Mittwoch, 3. Februar, 10.37 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Matchday für Schalke. Gelingt der Einzug ins Viertelfinale?

23.35 Uhr: Die ersten Pokal-Überraschungen hat es schon gegeben. Rot-Weiss Essen wirft Bayer Leverkusen raus. Weitergekommen sind außerdem Holstein Kiel, Borussia Dortmund und Werder Bremen.

16.39 Uhr: Seine erste Chance unter Gross wird dagegen Torwart Frederik Rönnow erhalten. Während in der Liga Ralf Fährmann zwischen den Pfosten steht, erklärte Gross schon vor einigen Wochen, dass er im Pokal auf Rönnow setzen werde. Dieses Versprechen wolle er am Mittwoch einlösen.

14.48 Uhr: Neuzugang Shkodran Mustafi wird noch nicht dabei sein. Schalke befindet sich aktuell mit dem Gesundheitsamt im Austausch darüber, wann der Innenverteidiger ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Aktuell befindet er sich in Quarantäne.

13.32 Uhr: Wie will Schalke die Partie angehen? Die Knappen stecken in der Liga mitten im Abstiegskampf, könnten nach dem harten Programm der letzten Wochen einen Verschnaufspause für ihre Stammspieler gebrauchen. Doch davon will Trainer Christian Gross nichts wissen. „Wir können doch keine Kräfte sparen morgen“, erklärte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Die Partie sei ein Spiel „für die Visitenkarte, damit da am Ende der Karriere nicht nur eine Mobilnummer und eine E-Mail-Adresse steht“, machte er die Wichtigkeit dieser Partie deutlich.

12.15 Uhr: Wolfsburg hingegen setzte sich in der ersten Runde mit 4:1 gegen Fürstenwalde durch, ehe gegen Sandhausen ein deutliches 4:0 gelang.

12.03 Uhr: Das Achtelfinale steht an und Schalke würde wenigstens im Pokal weitere Erfolgserlebnisse feiern. In den ersten beiden Runden gelangen Siege gegen Schweinfurt (4:1) und Ulm (3:1).

Dienstag, 2. Februar, 11 Uhr: Hallo herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Pokal-Duell zwischen Wolfsburg und Schalke. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie.