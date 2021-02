VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Vollgas-Versprechen von Gross vor Pokalknaller

Am Mittwoch treten der VfL Wolfsburg und der FC Schalke 04 im DFB-Pokal gegeneinander an.

Gegen das in der Liga dominant auftretende Wolfsburg steht Schalke 04 vor einer schwierigen Aufgabe. Setzen die Knappen immerhin im Pokal ihren Siegeszug fort?

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 im Live-Ticker!

Schafft Schalke 04 die Überraschung gegen den VfL Wolfsburg oder setzen sich die Wölfe beim Heimspiel durch.

Alle Infos und Highlights rund um die Pokal-Begegnung zwischen Wolfsburg und dem FC Schalke 04 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Gerhardt, Arnold - R. Steffen, Philipp, Brekalo – Weghorst

Schalke: Rönnow - William, Thiaw, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, Stambouli - Raman, Uth, Harit - Hoppe

16.39 Uhr: Seine erste Chance unter Gross wird dagegen Torwart Frederik Rönnow erhalten. Während in der Liga Ralf Fährmann zwischen den Pfosten steht, erklärte Gross schon vor einigen Wochen, dass er im Pokal auf Rönnow setzen werde. Dieses Versprechen wolle er am Mittwoch einlösen.

14.48 Uhr: Neuzugang Shkodran Mustafi wird noch nicht dabei sein. Schalke befindet sich aktuell mit dem Gesundheitsamt im Austausch darüber, wann der Innenverteidiger ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Aktuell befindet er sich in Quarantäne.

13.32 Uhr: Wie will Schalke die Partie angehen? Die Knappen stecken in der Liga mitten im Abstiegskampf, könnten nach dem harten Programm der letzten Wochen einen Verschnaufspause für ihre Stammspieler gebrauchen. Doch davon will Trainer Christian Gross nichts wissen. „Wir können doch keine Kräfte sparen morgen“, erklärte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Die Partie sei ein Spiel „für die Visitenkarte, damit da am Ende der Karriere nicht nur eine Mobilnummer und eine E-Mail-Adresse steht“, machte er die Wichtigkeit dieser Partie deutlich.

12.15 Uhr: Wolfsburg hingegen setzte sich in der ersten Runde mit 4:1 gegen Fürstenwalde durch, ehe gegen Sandhausen ein deutliches 4:0 gelang.

12.03 Uhr: Das Achtelfinale steht an und Schalke würde wenigstens im Pokal weitere Erfolgserlebnisse feiern. In den ersten beiden Runden gelangen Siege gegen Schweinfurt (4:1) und Ulm (3:1).

Dienstag, 2. Februar, 11 Uhr: Hallo herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Pokal-Duell zwischen Wolfsburg und Schalke. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie.