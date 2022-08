VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Nach Eklat um Polizei-Einsatz – Bürgermeister findet deutliche Worte

Am Wochenende wartet die Partie VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 auf die Knappen-Fans. Es ist die zweite Auswärtsreise der Saison.

Eine gewisse Brisanz liegt über der Anreise der S04-Fans zu VfL Wolfsburg – FC Schalke 04. Das hat aber weniger mit den Schalkern, sondern mit einem Polizei-Einsatz vor zwei Wochen zu tun.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Bundesligist kritisiert Polizei

Rückblick: Vor zwei Wochen trat Werder Bremen zum Saisonauftakt in der Autostadt an. Die Euphorie der Fans war nach dem Wiederaufstieg riesig. Doch dann der Schock: Die Ultras fehlten im Stadion. Wenig später kam heraus, dass das mit einem Polizei-Einsatz vor dem Spiel zusammenhing.

Bei der Ankunft der Fans am Wolfsburger Bahnhof hatte es pauschale Durchsuchungen seitens der Polizei gegeben. Auch Personalien wurden festgestellt. Viele Bremer weigerten sich dagegen und kehrten sofort um in Richtung Heimat. Anschließend kritisierte auch Werder Bremen das Vorgehen.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Bürgermeister reagiert

Die Kritik auf den Einsatz bei dem Spiel, das im Vorhinein als unbedenklich eingestuft wurde, ist nun auch bei der Politik angekommen. Vor dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei den Wölfen meldet sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann zu Wort.

„Wir möchten stets ein guter Gastgeber sein“, erklärte er hinsichtlich der Geschehnisse. Es sei das gemeinsame Ziel, bei allen Veranstaltungen für die Sicherheit aller Besucher zu sorgen. Kritik am Vorgehen der Polizei äußerte er zwar nicht, doch er kündigte Änderungen an.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Verein, Stadt und Polizei arbeiten zusammen

Künftig wollen alle drei Seiten bei der Bewertung der Situation noch enger zusammenarbeiten und sich austauschen. Von Schalker Seite werden am Wochenende tausende Fans in der Autostadt erwartet.

„Mit unseren Kooperationspartnern VfL und Stadt Wolfsburg stehen wir in einem regelmäßigen Austausch. Dies gilt aktuell natürlich auch für das Spiel am kommenden Samstag“, so Petra Krischker, die Leiterin der Polizeiinspektion Wolfsburg–Helmstedt. „Wir rechnen mit einer hohen Anzahl an Gästen, was naturgemäß für alle Beteiligten eine Herausforderung ist.“ (mh)