Hoffenheim – Schalke: Kramer deutet Überraschung an – darf ER im Pokal ran?

Am Dienstag (18. Oktober) steht das Pokalspiel zwischen Hoffenheim und Schalke auf dem Programm. Bereits am vergangenen Wochenende trafen die beiden Klubs in der Bundesliga aufeinander, das Spiel endete allerdings mit einer 0:4 Niederlage für die Königsblauen.

Damit ein solches Ergebnis heute in Sinsheim nichtzustande kommt, könnte Trainer Frank Kramer die Mannschaft des FC Schalke 04 etwas umbauen. Auch eine Rotation auf der Torhüterposition soll denkbar sein.

Hoffenheim – Schalke: Kramer deutet Rotation an

„Natürlich ist es eine Überlegung, die eine oder andere Änderung vorzunehmen. Es hat aber auch damit zu tun, wie die Jungs beieinander sind. Es ist schon Frische gefragt“, erklärte Kramer in einer Medienrunde vor dem Pokalspiel. Dabei macht er auch deutlich, dass er nicht vollständig fitte Spieler für das kommende Bundesligaspiel in Berlin schonen möchte.

Wie schon zuletzt hat der S04-Trainer auch beim Spiel in Sinsheim das Problem eine stabile Abwehr aufzustellen. Innenverteidiger Leo Greiml fehlte angeschlagen im Abschlusstraining. Sollte er nicht rechtzeitig fit werden, hätte Kramer mit Maya Yoshida nur noch einen gelernten Innenverteidiger im Kader.

Für die vakante Position könnten dann Henning Matriciani und Alex Kral in Frage kommen. Andernfalls könnte Kramer für das Pokalspiel auch Akteure aus der U23 in den Profikader befördern, um den nicht fitten Spielern eine Verschnaufpause zu geben.

Hoffenheim – Schalke: Torwartwechsel im Pokal?

Auch einen Torwartwechsel könnte Trainer Kramer vornehmen. „Das werden wir morgen sehen, wenn die Aufstellung rausgeht“, kommentierte der S04-Coach die Frage der „WAZ“. Das könnte also bedeuten, dass anstelle von Alexander Schwolow Ralf Fährmann gegen Hoffenheim das Schalker Tor hüten wird.

Allerdings ist es auch möglich, dass die Aussage des Trainers eine bewusste Täuschung gewesen ist, um den Gegner möglichweise zu verwirren. Die S04-Fans werden sich somit gedulden müssen, wie es ihr Trainer angedeutet hat.