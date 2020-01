FC Schalke 04: Schnee-Alarm vor Biathlon-Weltcup in Oberhof – Veranstalter gehen drastischen Schritt

Oberhof. Der mangelnde Schneefall in Thüringen macht den Veranstaltern des Biathlon-Weltcups in Oberhof zu schaffen. Am kommenden Donnerstag sollen die Biathleten mit dem Sprint der Frauen in Thüringen ins neue Jahr starten.

Wegen mangelnden Schneefalls im Thüringer Wald laufen in Oberhof bereits 37 Schneekanonen auf Hochtouren, um den notwendigen Schnee zu produzieren. Aber das allein reicht nicht. Deshalb ziehen die Veranstalter jetzt neue Register.

Thüringen: Biathlon-Weltcup in Oberhof bekommt Hilfe aus dem Ruhrgebiet

So wird das Event in Thüringen durch Schnee aus Gelsenkirchen abgesichert. In der Veltins-Arena absolvierte Laura Dahlmeier (26) bei der World Team Challenge am 28. Dezember 2019 ihr letztes Biathlon-Rennen.

Vor mehr als 46.000 Fans feierte die Doppel-Olympiasiegerin einen emotionalen Abschied, da wo sonst der FC Schalke 04 seine Heimspiele in der Fußball-Bundesliga austrägt.

Laura Dahlmeier beendete auf Schalke ihre Biathlon-Karriere. Foto: imago images / Revierfoto

Weil im Ruhrgebiet traditionell um diese Jahreszeit wenig Schnee fällt, werden die notwendigen rund 3.000 Kubikmeter Kunstschnee von der Skihalle Neuss geliefert. Ein großer Teil davon wird nun in diesem Jahr recycelt.

Ungewohntes Bild in der Schalke-Arena beim Biathlon: Weißer Schnee statt grüner Rasen. Foto: imago images / Revierfoto

------------------------------------

• Mehr Themen aus der der Region:

Filmemacher wartet mehr als sechs Jahre, um diese grandiosen Aufnahmen in Erfurt machen zu können

Thüringen: Spektakuläres Weltall-Phänomen – DAS darfst du am Freitag nicht verpassen!

• Top-News des Tages:

Krefelder Zoo: Nach dem Feuer-Inferno im Affenhaus – DAS droht der Verursacherin

Traurige Gewissheit um Dackel Kurt nach Böller-Schock

-------------------------------------

Mehr als 30 Lastwagen von Gelsenkirchen nach Oberhof

So sollen 2.000 Kubikmeter Schnee - das entspricht etwa 30 bis 35 Lkw-Ladungen - vom Schalker Stadion nach Oberhof transportiert werden.

+++ „In aller Freundschaft" (ARD): DARAUF haben die Fans lange warten müssen +++

Das bestätigte Organisationschef Silvio Eschrich dem MDR Thüringen.

Das erwartet die Biathlon-Fans beim Weltcup in Oberhof

Mit dem zusätzlichen Schnee aus dem Ruhrgebiet ist Eschrich zuversichtlich, dass der Biathlon-Weltcup in Thüringen problemlos ausgetragen werden kann.

+++ Erfurt: Mann nach Silvester stinksauer – „Das ist wirklich asozial!“ +++

Dabei starten zunächst die Frauen, bevor die Männer am Freitag in die Loipe gehen. Am Samstag gehen dann die Staffeln an den Start, ehe am Sonntag die Massenstart-Wettkämpfe auf dem Programm stehen. (ak mit dpa)