SSV Ulm – Schalke 04: S04 dreht in Durchgang zwei auf – ER trifft doppelt

Ein Spiel noch, dann hat das Horror-Jahr für den FC Schalke 04 ein Ende. Im DFB-Pokal heißt es am Dienstag SSV Ulm gegen Schalke 04. Schaffen es die Knappen immerhin gegen den Viertligisten zu gewinnen?

Bei Ulm – Schalke haben die Knappen die letzte Chance das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel immerhin etwas fröhlicher zu gestalten.

SSV Ulm gegen Schalke 04: Auf der Suche nach dem Erfolg

Immerhin: Im Pokal konnte Schalke in diesem Jahr bereits zwei Spiele gewinnen. Gelingt gegen Ulm der Einzug in die 3. Runde? DER WESTEN begleitet das Spiel live. Hier bekommst du alle Informationen rund um die Partie.

------------

Aufstellungen:

Ulm: Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Heußer, Sapina, Coban - Jann - Gashi, Rühle

Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Heußer, Sapina, Coban - Jann - Gashi, Rühle Schalke: Fährmann - Ludewig, Becker, Nastasic, Oczipka - Serdar, Stambouli - Schöpf, Harit, Raman - Skrzybski

------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SSV Ulm – Schalke 04 1:3 (0:1)

Tore: Serdar (27.), Raman (51.), Raman (63.), 1:3 Reichert (82.)

------------

90.+4: Feierabend!

Schalke wird seiner Favoritenrolle gerecht und siegt mit 3:1 über den SSV Ulm.

89.: Stevens bringt zum Schluss noch einmal Kutucu aufs Feld, der Skrzybski ersetzt.

82.: TOOOOR für Ulm!

Fährmann hat den ersten Versuch. Im Nachschuss zappelt der Ball allerdings im Netz.

81.: Elfmeter für Ulm!

Thiaw rennt in den Ulmer Stümer, wird dabei allerdings auch von hinten geschoben. Dennoch eine vertrtetbare Entscheidung.

78.: Es geht in die Schlussphase. Schalke überlässt jetzt auch Ulm teilweise noch den Ball, verteidigt aber spätestens vor dem eigenen Strafraum diszpliniert. Deshalb hat der Regionalligist so gut wie keine echte Chance.

68.: Der Doppeltorschütze darf Feierabend machen: Für Benito Raman kommt auf Schalker Seite der junge Matthew Hoppe. Dem Spielgeschehen nach zu urteilen dürfte hier aus Sicht des Bundesligisten heute nichts mehr anbrennen.

63.: TOOOOR für Schalke!

Schön herausgespielt von Skrzybski, der Raman in den Lauf bedient. Der versenkt ins lange Eck.

59.: Schalke übernimmt hier mehr und mehr die Spielkontrolle, auch wenn Ulm sich offensichtlich längst nicht mit dem Zwei-Tore.Rückstand zufriedengibt.

51.: TOOOOR für Schalke!

Abseitsverdächtig, aber der Treffer zählt. Raman kann nach einem Abpraller des Keepers zum 2:0 einnetzen.

50.: Da war mehr drin für Schalke! Eine Unsicherheit des Ulmer Keepers nach einem Schalker Kopfball gibt Becker die Chance zum Nachschuss aus kurzer Distanz, was den ersten Eckball für S04 zur Folge hat. Der bringt jedoch nichts ein.

46.: Weiter geht es! Die Verletzung von Ludewig scheint doch so schlimm zu sein, dass es nicht für ihn weitergeht. Diesmal ersetzt ihn Thiaw tatsächlich.

45.+2: Halbzeit in der Veltins Arena!

Schalke geht mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Allerdings war hier über die gesamte Halbzeit nicht ersichtlich, welches Team in der Bundesliga spielt und wer der Regionalligist ist. Ulm spielt gut mit, kommt häufig vor das Tor der Knappen. Große Chancen gab es aber auf beiden Seiten nicht. Am Ende bescherte ein schönes Tor von Serdar (27. Minute) die Führung für S04.

35.: Von Entlastung dank des Führungstreffers kann man hier allerdings nicht sprechen. Ulm macht weiter gut mit und kommt immer wieder vor das Schalker Tor. Raman sieht Gelb für eine Grätsche in die Hacken seines Gegenspielers, was einen Freistoß zur Folge hat. Der bringt allerdings nichts ein.

27.: TOOOOR für Schalke!

Suat Serdar bringt den Favoriten in Führung. Aus der Distanz haut er den Ball rechts hoch in des Gegners Tor.

21.: Schalke bekommt spielerisch bislang wenig zustande. Viel versucht die Mannschaft von Trainer Huub Stevens über lange Bälle, das Spiel ist von beiden Seiten sehr körperbetont. Große Chancen hatten jedoch beide Teams noch nicht.

13.: Suat Serdar überstreckt sein Knie im Zweikampf mit Rühle und muss behandelt werden. Nach kurzer Unterbrechung kann es für den königsblauen Mittelfeldmotor aber weitergehen.

7.: In den ersten Minuten sieht man hier nichts vom klaren Klassenunterschied. Ulm kann sogar immer wieder den Ball und den Gegner laufen lassen. Die erste Ecke gab es für die Ulmer, den ersten Abschluss hat jedoch etwas später Schalkes Raman.

1. Minute: Los geht es! Wie schlägt sich der tief in der Krise steckende FC Schalke 04 gegen den Regionalligisten Ulm? Die Blau-Weißen müssen hier zahlreiche personelle Probleme kompensieren. Bei dem Ligaunterschied ist trotz allem klar: Schalke ist Favorit und muss gewinnen.

------------

18.30 Uhr: Es gibt Entwarnung: Ludewig spielt doch, hat seine Schmerzen offenbar im Griff.

18.26 Uhr: Gut möglich ist es, dass Becker aus der Inneverteidigung rechts auf die Ludewig-Position herausrückt und Thiaw in der Zentrale einspringt.

18.22 Uhr: Die nächste Schocknachricht für S04: Kilian Ludewig hat sich laut "Sky" beim Aufwärmen verletzt. Trainer Huub Stevens muss deshalb auf der Rechtsverteidiger-Position wechseln. Wahrscheinlich muss Malick Thiaw von Beginn an ran.

17.46 Uhr: So geht Ulm die Partie in der Veltins Arena an:

Ulm: Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Heußer, Sapina, Coban - Jann - Gashi, Rühle

17.43 Uhr: Die Aufstellung des S04 ist da! In der Startelf der Knappen fehlen gleich zwei Stars in der Innenverteidigung: Salif Sané und Ozan Kabak. Während Sané laut Klubangaben mit Kniebeschwerden fehlt, muss Kabak offiziell wegen muskulärer Probleme pausieren. Der Türke wird jedoch mit einem Winter-Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht (hier mehr>>>). Außerdem fehlen bei S04 Boujellab (Entzündung im Mundraum) und Mascarell (Wadenprobleme). Hier die komplette Startelf:

Schalke: Fährmann - Ludewig, Becker, Nastasic, Oczipka - Serdar, Stambouli - Schöpf, Harit, Raman - Skrzybski

14.10 Uhr: Obwohl Ulm das Heimrecht genießt, findet das Spiel in der Veltins-Arena statt. Wie auch schon beim Duell gegen Schweinfurt tauschten die Knappen dieses mit den Gegnern.

11.27 Uhr: Ulm setzte sich in der ersten Runde mit 2:0 gegen Erzgebirge Aue durch. Die Treffer im September erzielten die beiden Stürmer Rühle und Higl.

Dienstag, 22. Dezember, 07.42 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Matchday für die Knappen! Gibt es am Ende des Jahres etwas zu jubeln?

15.42 Uhr: Fernab des Platzes brodelt die Gerüchteküche, welchen Trainer Schalke im kommenden Jahr holen wird. Eine Übersicht über die heißesten Kandidaten findest du hier >>>

13.29 Uhr: Dessen sind sich bei den Knappen nicht alle sicher. Interimstrainer Huub Stevens versucht sich zwar in Durchhalteparolen, jedoch weiß auch er, wie schwierig die Situation für die Spieler ist. Auf die Frage, wie er aktuell mit den Spielern umgehen muss, damit diese wieder ihre Leistung bringen, antwortete Stevens:

„Die Jungs sind am Boden, da kannst du nicht noch drauftreten. Wenn du das tust, dann bleibt gar kein Vertrauen mehr übrig.“

12.41 Uhr: Immerhin gab es im Pokal einen Lichtblick. Gegen Schweinfurt gewann man Anfang November relativ deutlich mit 4:1. Reicht es am Dienstag erneut zu einem Sieg gegen eine Regionalliga-Mannschaft?

---------------

Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

-------------

11.37 Uhr: Der ganze Verein würde das Jahr 2020 wohl einfach gerne vergessen. 29 Ligaspiele ohne Sieg – es ist die größte sportliche Krise der Vereinsgeschichte. Auch am Wochenende gegen Arminia Bielefeld setzte es eine 0:1-Niederlage.

Montag, 21. Dezember, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal. Der Jahresabschluss für die Knappen steht an. Gelingt der Einzug in die nächste Runde?

------------

