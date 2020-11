Sportstudio (ZDF): Schalke-Boss Schneider wehrt sich gegen DIESEN Gedanken

Der FC Schalke 04 blieb auch im 25. Bundesliga-Spiel in Folge sieglos, die Krise von S04 hält weiter an. Das war am Samstagabend auch Thema im Sportstudio (ZDF).

Schalke-Boss Jochen Schneider musste sich im ZDF-Sportstudio dem Fragenhagel von Reporter Boris Büchler stellen und wehrte sich dabei klar gegen einen Gedanken.

Sportstudio (ZDF): Schneider will nicht an die 2. Liga denken

Die 2. Liga spielt in den Planungen von Jochen Schneider noch überhaupt keine Rolle. Auf die Frage „Würden Sie mit Manuel Baum in die 2. Liga gehen?“ antwortete Schneider deutlich: „Wenn sie diese Gedanken in ihrem Kopf zu lassen, dann ist das nicht förderlich für die Aufgaben die vor ihnen stehen. Deswegen denken wir nicht daran. Wir denken nur an das nächste Spiel.“

An einen möglichen Abstieg denkt auf Schalke nach neun Spieltagen noch keiner. Die Hoffnung auf die Trendwende ist noch da. Schneider meint: „Es braucht dieses eine Erfolgserlebnis, das dir den Glauben zurückgibt.“ Glauben und Zusammenhalt würden Schalke wieder in die richtige Bahn lenken.

Einen Trainerwechsel wird es bei Königsblau vorerst nicht geben. Schalke-Boss Schneider stärkte Trainer Manuel Baum den Rücken: „Er hat eine ganz schwierige Aufgabe übernommen und es ist ihm gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren“, attestiert Schneider und erklärt, dass ein Trainwechsel kein Thema sei.

Trainer Manuel Baum steht bei Schalke nicht vor dem Aus. Foto: Getty Images Europe

Schalke: Muss Schneider gehen?

Auch um die Personalie Schneider ranken sich die Entlassungsgerüchte. Peter Knäbel könne ihn beerben, heißt es. Doch damit beschäftige sich Schneider nach eigener Aussage nicht: „Es ist egal ob es für mich eng wird, es geht nur um den Verein Schalke 04“, so Schneider. Das Einzige, was wichtig ist: Der FC Schalke 04 muss irgendwie den Klassenerhalt schaffen.

Zudem erklärte Schneider, dass er das sinkende Schiff nicht freiwillig verlassen werde. „In so einer Situation verlassen sie nicht die Brücke“, sagt er im ZDF-Sportstudio.